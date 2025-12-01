Search here...

Anya Taylor-Joy olśniewa w złotej sukience na czerwonym dywanie

Fabienne Ba.
Screen extrait du film « The Menu »

Brytyjsko-amerykańska aktorka Anya Taylor-Joy, członkini jury 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Marrakeszu, niedawno, drugiego dnia, oczarowała publiczność złotą suknią od Diora. Ta szyta na miarę kreacja podkreślała jej figurę na marokańskim czerwonym dywanie.

Mistrzowskie dzieło Diora

Metaliczna, złota sukienka z luźnymi plisami i bez rękawów idealnie opinała figurę aktorki. Założona drugiego dnia festiwalu, przywodziła na myśl niemal płynną płynność ruchu, a kwiatowe detale zdobiące gorset dodały całości odrobinę delikatności i wyrafinowania.

Glam-chic fryzura i makijaż

Anya Taylor-Joy postawiła na szykowny, wysoki kok, który wyeksponował jej diamentowe kolczyki w kształcie ptasich skrzydeł, a jej ciemny, przydymiony makijaż podkreślał jej magnetyczne spojrzenie. Ten absolutnie olśniewający look dopełniał blask sukni, sprawiając, że wyglądała jak starożytna bogini w blasku świateł.

W sercu prestiżowego jury

Członkini jury pod przewodnictwem południowokoreańskiego reżysera i scenarzysty Bonga Joon-ho, obok amerykańskiej aktorki Jenny Ortegi oraz francuskiej reżyserki i scenarzystki Julii Ducournau, Anya Taylor-Joy zaszczyciła swoją obecnością 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Marrakeszu, na którym uhonorowano również amerykańską aktorkę, reżyserkę i producentkę Jodie Foster oraz meksykańskiego reżysera, scenarzystę, powieściopisarza i producenta filmowego Guillermo del Toro. Jej udział potwierdził jej status ikony mody i filmu.

Dzięki temu olśniewającemu występowi Anya Taylor-Joy po raz kolejny potwierdza swój wpływ na międzynarodową scenę mody. Dzięki nienagannemu stylowi i wybitnej obecności w jury, aktorka stała się jedną z najbardziej wyrazistych postaci tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Marrakeszu. Jej występ, będący połączeniem elegancji, nowoczesności i charyzmy, niewątpliwie pozostanie jednym z głównych punktów programu tegorocznego czerwonego dywanu.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
