W wieku 51 lat Victoria Beckham świętuje Włochy w kultowej długiej sukni.

Brytyjska stylistka, projektantka i bizneswoman Victoria Beckham po raz kolejny udowadnia, że opanowała sztukę ponadczasowej elegancji. Niedawno opublikowała na Instagramie spektakularne zdjęcie z Portofino we Włoszech, na którym pozuje w długiej sukni z widokiem na morze, aby uczcić swój zapach „Portofino '97” i historię miłosną, która trwa już prawie trzy dekady.

Czarna sukienka z widokiem na Portofino

Na zdjęciu Victoria Beckham pojawia się w zwiewnej czarnej sukience z rozcięciem sięgającym wysoko na udzie. Głęboki dekolt, cienkie ramiączka i drapowanie materiału tworzą stylizację jednocześnie zmysłową i ultraelegancką, idealnie wpisującą się we włoski klimat, pomiędzy lśniącym morzem a willą z widokiem na wybrzeże. W czarnych sandałach na obcasie, swobodnie oparta o kamienną balustradę, uosabia wizerunek wyrafinowanej kobiety na romantycznej śródziemnomorskiej eskapadzie.

„Pęd ku czemuś prawdziwemu”: odmieniona pamięć

W podpisie Victoria Beckham napisała : „Przypływ czegoś prawdziwego”, a następnie opowiedziała o kluczowym wspomnieniu stojącym za jej zapachem „Portofino '97”. Wyjaśnia, że w 1997 roku „spokojna podróż do Portofino stała się wspomnieniem, które nigdy nie blaknie, i początkiem miłości, która przetrwa całe życie” – zdanie, które osadza zapach w autentycznej historii emocji i romansu. Zwierza się również: „Pamiętam światło. Pamiętam zapach hotelu i to, jak ekscytujący był ten czas. Pamiętam to, jakby to było wczoraj”. W kilku słowach przekształca ten modowy obraz w kapsułę wspomnień, w której sukienka, krajobraz i perfumy opowiadają tę samą historię.

Fani oczarowani jej elegancją

W komentarzach internauci są jednomyślni: Victoria Beckham jest „niezwykle elegancka”, „ponadczasowa” i „bardziej szykowna niż kiedykolwiek”. Wielu chwali jej umiejętność pozostania wierną swojej minimalistycznej estetyce, zachowując jednocześnie szykowny i nowoczesny wygląd. Inni podkreślają, jak bardzo podoba im się ten sposób kojarzenia kampanii beauty z autentycznymi emocjami, dając wrażenie dzielenia intymnej chwili, a nie tylko oglądania reklamy.

Dzięki temu zdjęciu zrobionemu w Portofino i tej szykownej czarnej sukience maxi, Victoria Beckham osiąga znacznie więcej niż tylko promocję perfum. Celebruje ona miłe wspomnienie, legendarne miejsce i stylową dojrzałość, która inspiruje jej fanów.