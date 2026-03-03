Sofía Vergara postawiła na dopasowaną sylwetkę, zakładając gorset z nadrukiem w panterkę.

Niekwestionowana ikona hollywoodzkiej mody, Sofía Vergara, niezmiennie urzeka swoich fanów stylizacjami, które łączą w sobie śmiałość i elegancję. Niedawno gwiazda serialu „Współczesna rodzina” udostępniła na Instagramie stylizację, która ponownie podbiła internet: gorset w panterkę, subtelnie zestawiony z diamentowym naszyjnikiem.

Prostota wzmocniona odrobiną diamentu

Na to wyjście z przyjaciółmi Sofía Vergara wybrała szary gorset w panterkę, który podkreślał jej talię. Jej długie, proste włosy, spływające kaskadami na ramiona, dopełniały stylizację subtelną elegancją. Jako dodatek aktorka wybrała delikatny diamentowy naszyjnik, dodający stylizacji blasku – dowód na to, że moda może tkwić również w prostocie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sofię Vergarę (@sofiavergara)

Gorset, jej znak rozpoznawczy w modzie

Ten nowy look wpisuje się w długą historię aktorki, która noszą gorsety. Przez lata Sofía Vergara prezentowała ten element garderoby we wszystkich jego wariantach: jako kolorowy top w kwiaty, biały koronkowy gorset na Grand Prix Monako, a nawet w czarnej wersji ze spódnicą. Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna wie, jak wykorzystać gorset na każdą okazję, zachowując równowagę między zmysłowością a elegancją.

Fani, którzy wiernie śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych, chwalą jej poczucie stylu przy każdym występie, a także umiejętność łączenia siły ikony z pewnością siebie.

Swoim gorsetem w panterkę Sofia Vergara po raz kolejny udowadnia, że moda to dziedzina osobistej ekspresji. Reinterpretując ten klasyk, przekształca go w symbol siły i pewności siebie. Niezależnie od tego, czy jest on w kwiaty, koronkę, czy wzór w panterkę, gorset stał się jej znakiem rozpoznawczym i szykownym stylem.