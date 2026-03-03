Dumna ze swoich siwych włosów Andie MacDowell przyciąga wzrok na Tygodniu Mody

Andie MacDowell nadal uosabia niewymuszoną elegancję dzięki nowej fryzurze na Milan Fashion Week. Amerykańska aktorka i modelka zaskoczyła wszystkich, zamieniając swoje kultowe siwe loki na zwiewny pompadour, prezentując jednocześnie wyrafinowany look „power dressing” od Giorgio Armaniego.

Przełomowa fryzura powietrzna

Zazwyczaj wierna swoim naturalnym, srebrzystym lokom, Andie MacDowell postawiła na wysoki, ułożony kok inspirowany fryzurą pompadour, z subtelną objętością na górze i delikatnymi falami po bokach. Ta zwiewna fryzura podkreślała jej siwe włosy, jednocześnie delikatnie oprawiając twarz. Zamiast ukrywać siwe włosy, ten wybór podkreślił je w bardziej wyrafinowany i nowoczesny sposób.

Włoski „power dressing”

Na pokazie Giorgio Armani jesień/zima 2026 aktorka miała na sobie oversize'ową czarną marynarkę z głębokim dekoltem i pikowanymi ramionami, nawiązującą do lat 80., sięgającą do połowy uda, tworzącą luźną, a zarazem wyrazistą sylwetkę. Czarna rozeta przypięta do klapy dodała romantycznego akcentu temu inspirowanemu modą męską garniturowi, a szerokie spodnie odsłaniały czarne czółenka. Brązowa kopertówka i delikatny srebrny naszyjnik dopełniały całość elegancją.

Minimalistyczny makijaż i naturalny blask

Andie MacDowell zdjęła kanciaste okulary przeciwsłoneczne, odsłaniając subtelny makijaż: rozmazane smoky eye i świetlisty różowy róż na policzkach i ustach. Ta promienna cera podkreślała jej naturalne piękno, idealnie uzupełniając jej filozofię dotyczącą naturalnych włosów. Udowadnia, że elegancja tkwi w umiejętności eksperymentowania bez negowania siwych odrostów.

Od „Dnia Świstaka” do srebrnej ikony

Odkąd kilka lat temu zaakceptowała swoje siwe włosy, Andie MacDowell uczyniła z nich swój znak rozpoznawczy, prezentując się w naturalnych lokach na licznych czerwonych dywanach. Jednak to mediolańskie upięcie wyznacza stylistyczny punkt zwrotny: to kobieta, która eksperymentuje, odważa się i na nowo definiuje kobiecość po 60. roku życia. Ostatnio, w asymetrycznych prążkach na gali Hollywood Reporter, Andie nadal błyszczy w sztuce odważnego krawiectwa.

Z upięciem pompadour i lookiem od Armaniego, Andie MacDowell potwierdza swój status jako wzór dojrzałej i swobodnej elegancji. Dumna ze swoich siwych włosów, pokazuje, że w wieku 67 lat zmiana fryzury to nie kompromis, a świętowanie – „mocny krok”, który inspiruje wszystkie pokolenia do zaakceptowania własnego piękna.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
26 lat później Gwyneth Paltrow powraca na czerwony dywan w efektownej sukni

