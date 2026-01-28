„Mogłaby być modelką”: 31-letnia aktorka na nowo definiuje „koreański szyk”

Bae Suzy (prawdziwe nazwisko Bae Su-ji), uwielbiana ikona Korei Południowej, wciąż fascynuje swoją wyjątkową aurą i wyjątkową wszechstronnością. Ta południowokoreańska aktorka, tancerka i piosenkarka K-popowa uosabia wyrafinowany „koreański szyk”, który przyniósł jej pochlebne porównania do świata modelingu.

Idol z magnetyczną charyzmą

Nazywana „Pierwszą Miłością Narodu” od czasu swojego debiutu z girlsbandem Miss A w 2010 roku, Bae Suzy emanuje naturalnym pięknem i ponadczasową elegancją. Jej zdjęcia, zarówno te z sesji zdjęciowych dla Céline, jak i te z prywatnych chwil, takich jak treningi baletowe, urzekają fanów: „Ma aurę modelki, naprawdę przekazuje coś poprzez zdjęcia” – zachwycają się fani w mediach społecznościowych.

W 2025 roku olśniła na pokazie Céline Wiosna/Lato 2026 w Paryżu, emanując naturalną gracją, która zapewniła jej stałe miejsce w pierwszych rzędach. Jej minimalistyczne stylizacje, często czarne i o wyrazistym charakterze, podkreślały sylwetkę ukształtowaną przez lata nauki taekwondo (czarny pas 2 dan) i tańca klasycznego, gdzie brylowała w szpagatach i gibkości.

Wielość talentów i zaangażowanie fizyczne

To, co czyni Suzy nieodpartą, to jej wszechstronność: była modelką od 12. roku życia, z łatwością przechodzi od śpiewania do aktorstwa. Sukcesy takie jak „Start-Up”, „Vagabond” (gdzie sama wykonuje akrobacje) i nadchodzący „Genie Make a Wish” (październik 2025) świadczą o jej zaangażowaniu. W 2025 roku jej intensywny trening baletowy zapoczątkował nawet trend w Korei, udoskonalając jej postawę i charyzmę na ekranie. Jej rówieśnicy i fani nazywają ją „pełną gracji księżniczką” lub „najbardziej wszechstronną artystką swojego pokolenia”, chwaląc jej dyscyplinę na siłowni i umiejętność podejmowania wymagających ról.

Ambasadorka luksusu Bae Suzy na nowo definiuje estetykę Hallyu: wyrafinowany minimalizm, naturalna pewność siebie i obecność na ekranie. Udowadnia, że talent i elegancja czynią ją ponadczasową ikoną, zawsze gotową inspirować.