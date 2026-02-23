Ta irlandzka modelka w gotyckiej sukience zachwyca wzrok

W czerwonej sukience z gotyckimi akcentami irlandzka osobowość reality TV, prezenterka i modelka Maura Higgins dosłownie zaczarowała czerwony dywan BAFTA 2026, zmieniając swój wygląd w prawdziwy pokaz mody.

„Wampirowate” pojawienie się na gali rozdania nagród BAFTA w 2026 r.

Uczestnicząc w londyńskiej ceremonii 22 lutego 2026 roku, Maura Higgins postawiła na spektakularną, ultrastrukturalną, ciemnoczerwoną kreację. Irlandzka modelka, znana już z telewizyjnych kreacji, potwierdziła swój status „gotyckiej muzy” tą sukienką bez ramiączek z gorsetem, którego dekolt zdawał się dosłownie unosić wokół jej szyi.

To złudzenie optyczne zostało wzmocnione połyskującą czarną ozdobą, która tworzyła niemal nadprzyrodzony wzór na tle czerwieni. Z tyłu czarny tren wydłużał suknię, sprawiając wrażenie cienia podążającego za nią krok w krok po czerwonym dywanie. Strój stanowił dzieło sztuki, które można było nosić, gdzieś pomiędzy futurystycznym haute couture a mrocznym romantyzmem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Front Page Pop x Brandon West (@frontpagepop)

Akcesoria i kosmetyki

Aby dopełnić tę inspirowaną tekstyliami stylizację, Maura Higgins wybrała długie, przezroczyste czarne rękawiczki, które wydłużyły jej ramiona, a jednocześnie podkreśliły wampowy charakter stroju. Jej włosy, upięte w niski kok, okalały twarz i podkreślały wyrzeźbiony makijaż, nieskazitelną cerę, podkreślone kontury i wyrafinowane usta w odcieniu nude.

Wybierając minimalistyczne i spójnie dobrane dodatki, Maura Higgins pozwoliła sukience pozostać absolutnym centrum. Rezultat: spójna i magnetyczna sylwetka, pomyślana jako całość, a nie jako prosty zbiór elementów.

Od „Love Island” do ikony mody

Maura Higgins, która po raz pierwszy pojawiła się w brytyjskiej wersji programu „Love Island” w 2019 roku, stopniowo budowała swój silny wizerunek, łącząc reality show, animację i modę. Można ją było zobaczyć w programach „Dancing on Ice”, „Cooking with the Stars”, „I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!”, a ostatnio w „The Traitors US”, gdzie jej stroje – kapelusze, garnitury i awangardowe sylwetki – zrobiły niezatarte wrażenie.

Jednocześnie ugruntowała swoją pozycję modelki i ambasadorki marki, mnożąc kolaboracje modowe i kosmetyczne, stając się nieodłącznym elementem czerwonego dywanu i pierwszych rzędów. W Nowym Jorku w styczniu 2026 roku, już wtedy była na pierwszych stronach gazet w stroju Christophera Kane'a bez spodni, łączącym marynarkę z głębokim dekoltem, pasek z gorsetem i czarne, koronkowe rajstopy.

W tej czerwono-czarnej iluzjonistycznej sukni na gali BAFTA Maura Higgins odchodzi od „skromnego” stylu, by w pełni oddać się gotyckiej i teatralnej estetyce. Zaczynała jako gwiazda reality show, ale teraz stała się prawdziwą ikoną mody, zdolną błyszczeć równie jasno, jak najbardziej oczekiwane aktorki.