Search here...

Ta irlandzka modelka w gotyckiej sukience zachwyca wzrok

Léa Michel
@maurahiggins/Instagram

W czerwonej sukience z gotyckimi akcentami irlandzka osobowość reality TV, prezenterka i modelka Maura Higgins dosłownie zaczarowała czerwony dywan BAFTA 2026, zmieniając swój wygląd w prawdziwy pokaz mody.

„Wampirowate” pojawienie się na gali rozdania nagród BAFTA w 2026 r.

Uczestnicząc w londyńskiej ceremonii 22 lutego 2026 roku, Maura Higgins postawiła na spektakularną, ultrastrukturalną, ciemnoczerwoną kreację. Irlandzka modelka, znana już z telewizyjnych kreacji, potwierdziła swój status „gotyckiej muzy” tą sukienką bez ramiączek z gorsetem, którego dekolt zdawał się dosłownie unosić wokół jej szyi.

To złudzenie optyczne zostało wzmocnione połyskującą czarną ozdobą, która tworzyła niemal nadprzyrodzony wzór na tle czerwieni. Z tyłu czarny tren wydłużał suknię, sprawiając wrażenie cienia podążającego za nią krok w krok po czerwonym dywanie. Strój stanowił dzieło sztuki, które można było nosić, gdzieś pomiędzy futurystycznym haute couture a mrocznym romantyzmem.

Akcesoria i kosmetyki

Aby dopełnić tę inspirowaną tekstyliami stylizację, Maura Higgins wybrała długie, przezroczyste czarne rękawiczki, które wydłużyły jej ramiona, a jednocześnie podkreśliły wampowy charakter stroju. Jej włosy, upięte w niski kok, okalały twarz i podkreślały wyrzeźbiony makijaż, nieskazitelną cerę, podkreślone kontury i wyrafinowane usta w odcieniu nude.

Wybierając minimalistyczne i spójnie dobrane dodatki, Maura Higgins pozwoliła sukience pozostać absolutnym centrum. Rezultat: spójna i magnetyczna sylwetka, pomyślana jako całość, a nie jako prosty zbiór elementów.

Od „Love Island” do ikony mody

Maura Higgins, która po raz pierwszy pojawiła się w brytyjskiej wersji programu „Love Island” w 2019 roku, stopniowo budowała swój silny wizerunek, łącząc reality show, animację i modę. Można ją było zobaczyć w programach „Dancing on Ice”, „Cooking with the Stars”, „I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!”, a ostatnio w „The Traitors US”, gdzie jej stroje – kapelusze, garnitury i awangardowe sylwetki – zrobiły niezatarte wrażenie.

Jednocześnie ugruntowała swoją pozycję modelki i ambasadorki marki, mnożąc kolaboracje modowe i kosmetyczne, stając się nieodłącznym elementem czerwonego dywanu i pierwszych rzędów. W Nowym Jorku w styczniu 2026 roku, już wtedy była na pierwszych stronach gazet w stroju Christophera Kane'a bez spodni, łączącym marynarkę z głębokim dekoltem, pasek z gorsetem i czarne, koronkowe rajstopy.

W tej czerwono-czarnej iluzjonistycznej sukni na gali BAFTA Maura Higgins odchodzi od „skromnego” stylu, by w pełni oddać się gotyckiej i teatralnej estetyce. Zaczynała jako gwiazda reality show, ale teraz stała się prawdziwą ikoną mody, zdolną błyszczeć równie jasno, jak najbardziej oczekiwane aktorki.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Dyskretne przekłuwanie twarzy łyżwiarza intryguje widzów.
Article suivant
Podczas gali rozdania nagród BAFTA w 2026 roku kreacja tej aktorki zafascynowała internautów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Podczas gali rozdania nagród BAFTA w 2026 roku kreacja tej aktorki zafascynowała internautów

Na czerwonym dywanie BAFTA 2026 jedna postać szczególnie przykuła uwagę. Brytyjska aktorka Jenna Coleman oczarowała internautów efektowną kreacją...

Dyskretne przekłuwanie twarzy łyżwiarza intryguje widzów.

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 Alysa Liu oczarowała publiczność czymś więcej niż tylko gracją na lodzie. Zdobywając złoty...

Na plaży Jessica Alba błyszczy w dwuczęściowym stroju.

Słońce, miłość i odrobina sztuki: oto idealny koktajl, który Jessica Alba zaoferowała swoim fanom z okazji Walentynek. Amerykańska...

Jako influencerka promująca „pozytywne podejście do ciała” mówi o swoim „kontrowersyjnym” związku z ruchem

Gabriella Lascano, od dawna wiodąca postać ruchu body positivity, zaskoczyła swoją społeczność, dystansując się od niego. W filmie,...

Te dwie gwiazdy lat 90., mające ponad 50 lat, pozują w koronkach i wywołują sensację

Uosabiały całą epokę i kształtowały zbiorową wyobraźnię lat 90. Amerykańska aktorka i modelka Denise Richards (55) oraz amerykańska...

Ubrana w strój plażowy w towarzystwie swojego narzeczonego, koszykarza, była cheerleaderka wzbudza sensację

Jade Jones podbija media społecznościowe zdjęciem zrobionym podczas tropikalnych wakacji. Była cheerleaderka Iowa State i narzeczona amerykańskiego koszykarza...

© 2025 The Body Optimist