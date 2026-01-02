Search here...

Na ciepłym piasku Heidi Klum robi furorę w Nowym Roku

Léa Michel
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum świętowała nadejście roku 2026 na Saint Barts, na plaży Nikki, gdzie DJ Diplo zagrał ekskluzywny set. Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka udostępniła kilka zdjęć i filmów ze swojej sylwestrowej imprezy, na której pozuje w stroju kąpielowym na białym piasku.

Imprezy tropikalne z mężem i przyjaciółmi

Heidi Klum przybyła z mężem, Tomem Kaulitzem. Zdjęcia przedstawiają parę spacerującą trzymając się za ręce po plaży, podziwiającą zachód słońca. Miała na sobie brązowe rajstopy, białą czapkę i okulary przeciwsłoneczne. Później pojawiła się w wodzie i na brzegu, w towarzystwie Toma. Dołączyli do nich przyjaciele, w tym fotograf Antoine Verglas. Zdjęcia uwieczniają chwile pływania, spacerów i relaksu nad wodą.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

Entuzjastyczne reakcje fanów

Posty Heidi Klum zebrały tysiące polubień. Jej obserwatorzy chwalili jej świąteczną energię: „Jesteś niesamowita!” i „Ciesz się!” , a także liczne emotikony z serduszkami i palmami. Fani wyraźnie docenili jej spontaniczne dzielenie się tym tropikalnym Sylwestrem.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

W blasku słońca, drobnym piasku i świątecznej atmosferze, Heidi Klum po raz kolejny udowodniła swój talent do glamouru i świętowania. Sylwester 2026 w Saint Barts, pełen miłości, przyjaźni i muzyki, doskonale ilustruje jej sztukę delektowania się chwilą. Nikki Beach St. Barts powitała w Nowym Roku kolejne gwiazdy, potwierdzając, że to miejsce cieszy się popularnością w okresie świątecznym.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Celine Dion przerywa milczenie wzruszającym noworocznym przesłaniem
W wieku 58 lat Julia Roberts dzieli się swoją definicją miłości

