Na ciepłym piasku Heidi Klum robi furorę w Nowym Roku

Heidi Klum świętowała nadejście roku 2026 na Saint Barts, na plaży Nikki, gdzie DJ Diplo zagrał ekskluzywny set. Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka udostępniła kilka zdjęć i filmów ze swojej sylwestrowej imprezy, na której pozuje w stroju kąpielowym na białym piasku.

Imprezy tropikalne z mężem i przyjaciółmi

Heidi Klum przybyła z mężem, Tomem Kaulitzem. Zdjęcia przedstawiają parę spacerującą trzymając się za ręce po plaży, podziwiającą zachód słońca. Miała na sobie brązowe rajstopy, białą czapkę i okulary przeciwsłoneczne. Później pojawiła się w wodzie i na brzegu, w towarzystwie Toma. Dołączyli do nich przyjaciele, w tym fotograf Antoine Verglas. Zdjęcia uwieczniają chwile pływania, spacerów i relaksu nad wodą.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

Entuzjastyczne reakcje fanów

Posty Heidi Klum zebrały tysiące polubień. Jej obserwatorzy chwalili jej świąteczną energię: „Jesteś niesamowita!” i „Ciesz się!” , a także liczne emotikony z serduszkami i palmami. Fani wyraźnie docenili jej spontaniczne dzielenie się tym tropikalnym Sylwestrem.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

W blasku słońca, drobnym piasku i świątecznej atmosferze, Heidi Klum po raz kolejny udowodniła swój talent do glamouru i świętowania. Sylwester 2026 w Saint Barts, pełen miłości, przyjaźni i muzyki, doskonale ilustruje jej sztukę delektowania się chwilą. Nikki Beach St. Barts powitała w Nowym Roku kolejne gwiazdy, potwierdzając, że to miejsce cieszy się popularnością w okresie świątecznym.