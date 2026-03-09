Córka Madonny w stylu gotyckim przyciąga wszystkie spojrzenia

Anaëlle G.
@madonna/Instagram

Mając zaledwie 29 lat, Lourdes Leon, modelka i muzyk znana pod pseudonimem Lolahol, po raz kolejny zademonstrowała swoją śmiałość i wyczucie stylu. Podczas pokazu Ann Demeulemeester, zorganizowanego w ramach Paryskiego Tygodnia Mody, córka Madonny zwróciła na siebie uwagę w efektownej czarnej sukni – kreacji emanującej mrocznym romantyzmem.

Wyraźnie gotycka estetyka

Kreacja, godna renomy belgijskiego domu mody Ann Demeulemeester, charakteryzowała się rzeźbiarskimi wycięciami i metalowymi detalami. Materiał odsłaniał efektowny tatuaż smoka na udzie, dodając całości jeszcze bardziej buntowniczego charakteru. Znana ze swojego awangardowego stylu, Lourdes zdaje się kultywować szykowną gotycką estetykę, łącząc nawiązania do punka z wyrafinowaną zmysłowością.

Jej gładkie, czarne włosy, subtelny makijaż i promienna cera kontrastowały z wizualnym oddziaływaniem stroju, tworząc mistrzowską równowagę między naturalnością a teatralnością. Ten wygląd jest spójny z jej wizerunkiem: niezależnej artystki, która, idąc w ślady matki, wytycza własną ścieżkę zarówno w modzie, jak i muzyce, odrzucając wszelkie formy konformizmu.

Wschodząca gwiazda na scenie mody

Lourdes Leon, która wystąpiła już w kampaniach Marca Jacobsa i Muglera, umacnia swoją pozycję wschodzącej gwiazdy współczesnego stylu. Obecna również na pokazie Saint Laurent kilka dni wcześniej, potwierdza swoją pozycję wśród najchętniej oglądanych osobowości tego Tygodnia Mody. Jej umiejętność łączenia siły, zmysłowości i awangardy przyciąga zarówno fotografów, jak i projektantów, umacniając jej pozycję nowej muzy eksperymentalnej mody.

W tej stylizacji autorstwa Ann Demeulemeester Lourdes Leon udowadnia, że odziedziczyła po matce nie tylko charyzmę, ale i śmiałość. Łącząc gotycką postawę z asertywną elegancją, uosabia pokolenie, które ceni sobie swobodę twórczą.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
