„Moja twarz wygląda okropnie”: Jessi Ngatikaura po kilku operacjach plastycznych mówi o swoich żalach

Anaëlle G.
@_justjessiiii/Instagram

Jessi Ngatikaura, gwiazda reality show „The Secret Lives of Mormon Wives”, wyznała, że ​​po ostatniej operacji plastycznej przeżywa koszmar. Stwierdziła, że ​​jej twarz „wygląda okropnie”, a zabieg „zrujnował (jej) życie”.

Jessi Ngatikaura z pełnym żalem

W filmie na TikToku Jessi Ngatikaura wyjaśnia, że ​​jest „skrajnie niezadowolona” z rezultatów swojej ostatniej operacji, na którą wydała około 25 000 dolarów. Wyznaje, że czuje, że ta operacja „zrujnowała jej życie” i „zrujnowała jej karierę”, ponieważ jej wizerunek jest kluczowy dla jej pracy przed kamerami, w wywiadach i działaniach promocyjnych. Gwiazda reality show, która zyskała sławę dzięki występowi w serialu Hulu „The Secret Lives of Mormon Wives”, posuwa się nawet do stwierdzenia, że ​​w 5. sezonie czuje się „przerażająco odrażająco”, opisując „opuchniętą twarz”, oczy, które „wyglądają szalenie” i wygląd zupełnie inny niż ten z poprzedniego sezonu. „Moja twarz wygląda okropnie, całkowicie się zgadzam” – podkreśla, wyjaśniając, jak te zmiany sprawiają, że czuje się „naprawdę bardzo niepewnie”.

Niezrozumiane procedury i poważne skutki uboczne

Początkowo Jessi chciała jedynie dolnej blefaroplastyki, aby „skorygować kształt oczu”. Wyjaśnia, że ​​za radą lekarza zgodziła się na dodanie górnej blefaroplastyki i przeszczepu tłuszczu, nie rozumiejąc do końca zakresu zabiegu, jego konsekwencji ani okresu rekonwalescencji. Teraz wyjaśnia, że ​​tak naprawdę nie chciała przeszczepu tłuszczu, że „po prostu posłuchała sugestii” i żałuje, że nie „zadała więcej pytań”.

Jessi Ngatikaura twierdzi również, że tłuszcz został dodany do jej ust bez jej zgody, przez co stały się „naprawdę bardzo nierówne” i dodatkowo nasiliły dyskomfort, gdy patrzyła w lustro. Aby „skorygować” efekt, zastosowała już Kybellę, aby zredukować część tłuszczu, który sprawiał, że wyglądała na „opuchniętą”, ale bez odzyskania dawnego wyglądu.

Kryzys zaufania, który stał się przestrogą

Wspominając przeszłość, Jessi Ngatikaura przyznaje, że była „zaślepiona (swoimi) problemami z pewnością siebie” i że nie dostrzegała już swojej urody sprzed tych licznych operacji. Zwierza się, że oglądając ponownie czwarty sezon, myśli: „Byłam naprawdę dobra, żałuję, że nie widziałam tego wtedy”. To uświadomienie porusza ją tak głęboko, że płacze na nagraniu wideo.

Dziś obiecuje „nie dotykać (swojej) twarzy, z wyjątkiem botoksu” i apeluje do swoich obserwatorów, aby dobrze się zastanowili, zgłębili temat i dali sobie czas przed podjęciem decyzji o operacji plastycznej. „To w porządku, być piękną w swojej skórze i osiągnąć poziom pewności siebie, na którym nie czujesz już potrzeby niczego zmieniać” – podsumowuje, przekształcając swoje bolesne doświadczenie w ostrzeżenie dla tych, którzy mogliby ulec pokusie pójścia tą samą drogą.

Poza osobistymi doświadczeniami, świadectwo Jessi Ngatikaury uwypukla presję estetyczną, jaka może ciążyć na osobach publicznych, ale także na wielu kobietach w życiu codziennym. Jej historia przypomina nam, że dążenie do „perfekcji” może czasami maskować głębszy brak pewności siebie, którego operacja nie zawsze rozwiązuje.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Córka Madonny w stylu gotyckim przyciąga wszystkie spojrzenia
Article suivant
Gwyneth Paltrow bez makijażu zachwyca swobodnym strojem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Gwyneth Paltrow bez makijażu zachwyca swobodnym strojem

Amerykańska aktorka i piosenkarka Gwyneth Paltrow po raz kolejny oczarowała swoich fanów, pojawiając się bez makijażu i w...

Córka Madonny w stylu gotyckim przyciąga wszystkie spojrzenia

Mając zaledwie 29 lat, Lourdes Leon, modelka i muzyk znana pod pseudonimem Lolahol, po raz kolejny zademonstrowała swoją...

Ester Expósito wywołuje reakcje w sieci sukienką haftowaną setkami pędzli.

Podczas prestiżowej Wielkiej Kolacji w Luwrze, hiszpańska aktorka i modelka Ester Expósito oczarowała wszystkich, krocząc po czerwonym dywanie...

„Nie postrzegałam swojego ciała tak jak inni ludzie”: wyznanie gwiazdy lat 90.

W latach 90. w telewizji uosabiała dla wielu „ideał piękna”. Jednak amerykańska aktorka i producentka Christina Applegate wyjaśnia...

„To twoje ciało”: Amanda Seyfried wspiera Sydney Sweeney w walce z krytyką jej sylwetki

Amerykańska aktorka, modelka i piosenkarka Amanda Seyfried stanęła w obronie swojej koleżanki z planu, aktorki i producentki Sydney...

Brooke Shields w wieku 60 lat zaskakuje bohemistycznym wyglądem

Amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields olśniła publiczność w pierwszym rzędzie pokazu Chloé podczas swojego pierwszego tegorocznego Tygodnia...