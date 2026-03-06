Brooke Shields w wieku 60 lat zaskakuje bohemistycznym wyglądem

Anaëlle G.
Amerykańska aktorka i modelka Brooke Shields olśniła publiczność w pierwszym rzędzie pokazu Chloé podczas swojego pierwszego tegorocznego Tygodnia Mody w Paryżu. Ikona „Pretty Baby” przeobraziła się w uosobienie „dziewczyny Chloé”, dokonując stylowego zwrotu w stronę miejskiej bohemy, który wywołał sensację.

Czeski szyk

Na pokazie kolekcji ready-to-wear jesień/zima 2026/2027 Brooke Shields miała na sobie jedną z charakterystycznych dla marki, luźnych i zwiewnych peleryn, zestawionych z plisowaną spódnicą z kokardą. Ten boho-nowoczesny duet stanowił ostry kontrast z jej ponadczasowym, klasycznym stylem, łącząc lekkie faktury i zwiewne objętości typowe dla domu mody.

W samym sercu pierwszego rzędu gwiazd

Siedząc w pierwszym rzędzie obok Olivii Rodrigo i Oprah Winfrey, Brooke Shields emanowała pewnością siebie. W wieku 60 lat uosabia „współczesną” kobietę: wolną duchem, wyrafinowaną, eksponującą objętość i fakturę z naturalną elegancją.

Odważny, stylowy zwrot

Daleko jej do prostych sukienek, które zazwyczaj preferuje, ten boho look stanowi odważne odświeżenie. Oversize'owa peleryna, dopasowana spódnica, falowane włosy: Brooke Shields udowadnia, że w każdym wieku można odświeżyć swoją garderobę z polotem, wiernie oddając charakter Chloé.

W swojej bohemskiej pelerynie Chloé, Brooke Shields stworzyła mistrzowski paryski look. W wieku 60 lat na nowo zdefiniowała tzw. „dziewczynę Chloé” w dojrzałym wieku, przypominając nam, że prawdziwy styl rodzi się z pewności siebie – i odrobiny pomocy w szyciu!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
