„To twoje ciało”: Amanda Seyfried wspiera Sydney Sweeney w walce z krytyką jej sylwetki

Anaëlle G.
@instagram/Instagram

Amerykańska aktorka, modelka i piosenkarka Amanda Seyfried stanęła w obronie swojej koleżanki z planu, aktorki i producentki Sydney Sweeney, w serialu „The Housekeeper”, przed ciągłą krytyką, z jaką spotyka się z powodu swojego wyglądu. W serialu „Clique ” Seyfried pochwaliła pewność siebie Sweeney w podkreślaniu swoich krągłości.

Mocny przekaz przeciwko wstydowi związanemu z ciałem

Zapytana o powracającą krytykę pod adresem Sydney Sweeney („Euforia”, „Biały lotos”), Amanda Seyfried stwierdziła: „Kiedy ją widzę, wydaje się czuć się całkowicie komfortowo w swojej skórze i mam wrażenie, że celebruje swoje ciało. To kobieta, która celebruje swoje ciało w całkowicie zdrowy i piękny sposób”. Aktorka wyjaśniła nawet, że radzi córce: „To twoje ciało, masz nad nim kontrolę. Jest piękne bez względu na wszystko, więc jeśli chcesz je pokazać, zrób to. Właśnie tak robi Sydney”.

Sydney Sweeney, główny cel krytyki

Sydney Sweeney, gwiazda debiutujących seriali „Euforia” i „Wszystko oprócz ciebie”, robi furorę każdym swoim występem, ale spotyka się też z seksistowskimi komentarzami na temat swojego dekoltu. Amanda Seyfried podkreśla swój talent i odporność w obliczu tej toksycznej presji.

W swoim przemówieniu „To Twoje Ciało” Amanda Seyfried oferuje Sydney Sweeney silne, siostrzane wsparcie. Łącząc humor z przesłaniem o sile, przypomina nam, że noszenie ubrań podkreślających dekolt lub ciało nie jest prowokacją, lecz fundamentalnym prawem. Ten duet aktorek inspiruje nas swoją solidarnością.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Brooke Shields w wieku 60 lat zaskakuje bohemistycznym wyglądem

