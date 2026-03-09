„Nie jest szczupła?”: Komentarz na temat sylwetki tej piosenkarki wywołuje internetową debatę

Léa Michel
@_zyozyo/Instagram

Wideo z występem Jihyo, południowokoreańskiej piosenkarki i liderki zespołu Twice, wywołało na portalu X (dawniej Twitter) ożywioną debatę na temat standardów piękna w K-popie, gdzie komentarz na temat jej sylwetki podzielił fanów z jednej strony na zwolenników pozytywnego podejścia do ciała, z drugiej na zwolenników szczupłego wyglądu.

Kontrowersyjna publikacja

Użytkownik internetu na X udostępnił film z występem Jihyo, podpisując go: „Tak miło zobaczyć taką idolkę w środku epidemii szczupłej sylwetki”. Wydawało się, że celem było uhonorowanie bardziej „prawdziwej” sylwetki, ale sformułowanie szybko uznano za niezręczne, sugerujące, że Jihyo „nie jest szczupła”.

Oburzone reakcje: „Jej? Nie jest szczupła?”

Posypały się komentarze, z których wiele odpowiadało: „Ona? Nie jest szczupła? Żartujesz sobie?” lub „Ona jest dosłownie szczupła, a nie krągła, powinniście przestać konsumować tylko K-pop”. Inni internauci wtrącili się, wskazując na to, co postrzegają jako zniekształcone postrzeganie standardów ciała w internecie. „Jeśli ona jest uważana za »nieszczupłą«, to nikt taki nie jest” – napisał jeden z internautów. „Dotarliśmy do punktu, w którym idealnie normalne ciało staje się »grube«, bo nie jest ekstremalnie szczupłe” – dodał inny.

Kilka komentarzy podkreśliło również rozdźwięk między standardami promowanymi w niektórych branżach kultury a rzeczywistością. „Ludzie są tak przyzwyczajeni do widoku ultraszczupłych sylwetek, że stracili wszelkie poczucie perspektywy” – skomentowała jedna z użytkowniczek. „To szaleństwo widzieć, jak algorytm i określone treści mogą normalizować bardzo specyficzne typy sylwetki” – kontynuowała. Niektórzy internauci zauważyli również, że tego typu debata ujawnia przede wszystkim ciągłą presję wywieraną na wygląd kobiet. „Niezależnie od sylwetki, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że tego jest za mało, a tamtego za dużo” – napisała jedna z komentujących. „Krytykuje się ludzi za to, że są zbyt szczupli, a potem tych, którzy rzekomo nie są wystarczająco szczupli. To błędne koło”.

Ostatecznie kontrowersje te w dużej mierze rozpaliły szerszą dyskusję na temat standardów piękna i tego, w jaki sposób media społecznościowe mogą wzmacniać nierealistyczne oczekiwania – do tego stopnia, że „zupełnie przeciętne” sylwetki zaczynają być postrzegane jako „nietypowe”.

Poza debatą apel o pozytywne podejście do ciała

Ta kontrowersja przypomina, że piękno nie jest definiowane przez jeden rozmiar. Jihyo uosabia różnorodność typów sylwetki w K-popie: muskularna, promienna i silna na scenie, lśni, nie podporządkowując się społecznym standardom. Prawdziwe przesłanie? Przestańmy kategoryzować ciała jako „szczupłe” lub „nieszczupłe” – każdy kształt jest odpowiedni, o ile odzwierciedla zdrowie i pewność siebie.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez JIHYO (@_zyozyo)

Szum wokół Jihyo uwypukla pułapki pochopnych osądów na temat wyglądu idolek. Daleka od uproszczonych etykietek, udowadnia, że artystka może zabłysnąć swoim talentem i energią, zapraszając wszystkich do celebrowania wszelkich form piękna, bez porównywania się i presji. To cenna lekcja pozytywnego podejścia do ciała w konkurencyjnym świecie K-popu.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
