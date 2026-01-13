Search here...

Ujawniając, że jest w związku z kobietą, tajska idolka zaskoczyła swoich fanów

Léa Michel
@miu.miusic/Instagram

W Tajlandii, podobnie jak w innych częściach Azji, życie miłosne idolek (lub „idoli”, jak brzmi angielski termin używany w Japonii) często pozostaje owiane tabu, zwłaszcza w kontekście związków queer. Wbrew tej powściągliwości, aktorka i była idolka „Miusic” Praewa Suthamphong postanowiła otwarcie opowiedzieć o swoim związku z kobietą podczas transmisji na żywo z fanami. Jej publiczne oświadczenie, które spotkało się z zaskoczeniem i szokiem u jednych oraz ogromnym poparciem u innych, na nowo rozpaliło debatę na temat widoczności osób LGBT+ w branży idoli.

Od BNK48 do cenionej aktorki

Miusic po raz pierwszy zasłynęła jako członkini-założycielka BNK48, oddziału słynnego konceptu AKB48 w Bangkoku, do którego dołączyła w 2017 roku, a następnie „ukończyła” go w 2022 roku. Równolegle zajęła się kinem i zyskała rozgłos rolą w filmie „Where We Belong” (2019), za którą otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej na 29. rozdaniu nagród Suphannahong. Następnie zagrała główne role w serialach takich jak „Thun Thai” czy „Runaway”.

Rewelacja na żywo dla jego fanów

Na początku stycznia 2026 roku, podczas transmisji na żywo z fanami, „Miusic” Praewa Suthamphong odpowiadała na pytania dotyczące swojej kariery i ról… zanim opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Ujawniła, że obecnie ma dziewczynę, podkreślając, że nie jest celebrytką i dlatego woli nie ujawniać jej przed kamerami, z szacunku i dla jej bezpieczeństwa.

Idolka, która potwierdza swoją queerową tożsamość

To wyznanie nie wzięło się znikąd: Miusic wyjaśniła już wcześniej, że identyfikuje się jako panseksualna, gdy zapytano ją o zainteresowanie projektami GL (Girls Love – dziewczyny kochają). Potwierdzając dziś swój związek z kobietą, potwierdza swoje wcześniejsze wypowiedzi w kontekście wizerunku publicznego, co wielu fanów oklaskuje jako gest szczerości i odwagi.

Choć wiadomość ta może zaskoczyć, a nawet zszokować niektórych widzów przyzwyczajonych do idolek „dopracowanych” i „neutralnych” w swoich związkach, wielu komentatorów internetowych podkreśla wagę tej widoczności w kontekście azjatyckim. Dla jej fanów, widok byłej popularnej idolki, która otwarcie żyje swoim związkiem, jednocześnie realizując udaną karierę aktorską, wysyła mocny sygnał: można być sobą, nie rezygnując jednocześnie ze swojego miejsca w branży.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Tak elegancko”: Jennifer Lawrence przyciąga wzrok w odważnej sukience
Article suivant
„Wspaniała”: 67-letnia Sharon Stone wywołuje sensację zapierającym dech w piersiach spojrzeniem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Wspaniała”: 67-letnia Sharon Stone wywołuje sensację zapierającym dech w piersiach spojrzeniem

Sharon Stone niedawno zachwyciła publiczność na gali Astra Awards w Beverly Hills. Uhonorowana nagrodą Timeless Award, aktorka potwierdziła...

„Tak elegancko”: Jennifer Lawrence przyciąga wzrok w odważnej sukience

Jennifer Lawrence opanowała sztukę czerwonego dywanu jak mało która aktorka jej pokolenia. Nominowana do Złotego Globu dla najlepszej...

W czerwonej sukience Jennifer Lopez odsłania swoją naturę „tancerki rewiowej”.

W czerwonej sukience Jennifer Lopez w pełni odsłania swoją naturę tancerki rewiowej i prezentuje jedną z najbardziej spektakularnych...

Reakcja Kendall Jenner na plotki o operacjach plastycznych podzieliła fanów

Kendall Jenner twierdzi, że nigdy nie poddała się operacji plastycznej twarzy, przyznając się jedynie do dwóch zabiegów „baby...

W wieku 35 lat Margot Robbie odważyła się założyć sukienkę z efektem „plastiku”

W przededniu długo oczekiwanej premiery filmu Emerald Fennell „Wichrowe Wzgórza”, Margot Robbie ponownie trafiła na pierwsze strony gazet,...

Swoim plażowym wyglądem Lara Raj rozświetla Malediwy

Lara Raj, członkini amerykańskiej grupy KATSEYE, błyszczy na Malediwach serią stylizacji, które czynią ją idealną wakacyjną ikoną. Turkusowy...

© 2025 The Body Optimist