Ujawniając, że jest w związku z kobietą, tajska idolka zaskoczyła swoich fanów

W Tajlandii, podobnie jak w innych częściach Azji, życie miłosne idolek (lub „idoli”, jak brzmi angielski termin używany w Japonii) często pozostaje owiane tabu, zwłaszcza w kontekście związków queer. Wbrew tej powściągliwości, aktorka i była idolka „Miusic” Praewa Suthamphong postanowiła otwarcie opowiedzieć o swoim związku z kobietą podczas transmisji na żywo z fanami. Jej publiczne oświadczenie, które spotkało się z zaskoczeniem i szokiem u jednych oraz ogromnym poparciem u innych, na nowo rozpaliło debatę na temat widoczności osób LGBT+ w branży idoli.

Od BNK48 do cenionej aktorki

Miusic po raz pierwszy zasłynęła jako członkini-założycielka BNK48, oddziału słynnego konceptu AKB48 w Bangkoku, do którego dołączyła w 2017 roku, a następnie „ukończyła” go w 2022 roku. Równolegle zajęła się kinem i zyskała rozgłos rolą w filmie „Where We Belong” (2019), za którą otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki drugoplanowej na 29. rozdaniu nagród Suphannahong. Następnie zagrała główne role w serialach takich jak „Thun Thai” czy „Runaway”.

Rewelacja na żywo dla jego fanów

Na początku stycznia 2026 roku, podczas transmisji na żywo z fanami, „Miusic” Praewa Suthamphong odpowiadała na pytania dotyczące swojej kariery i ról… zanim opowiedziała o swoim życiu prywatnym. Ujawniła, że obecnie ma dziewczynę, podkreślając, że nie jest celebrytką i dlatego woli nie ujawniać jej przed kamerami, z szacunku i dla jej bezpieczeństwa.

Mam dziewczynę. Moja dziewczyna… nie pracuje w tej branży, ma swoje życie osobiste, więc nie chcę jej pokazywać na żywo. Muszę szanować jej przestrzeń osobistą, więc nie chcę o niej za dużo wspominać. Ale tak, to moja dziewczyna. Uwielbiam Miusic sm i uwielbiam to, jak wyluzowani są jej fani 💖 pic.twitter.com/ojuzpHsDrY — f ⋆.˚ 𓃠 runawayholic (@hifrom_flo) 9 stycznia 2026

Idolka, która potwierdza swoją queerową tożsamość

To wyznanie nie wzięło się znikąd: Miusic wyjaśniła już wcześniej, że identyfikuje się jako panseksualna, gdy zapytano ją o zainteresowanie projektami GL (Girls Love – dziewczyny kochają). Potwierdzając dziś swój związek z kobietą, potwierdza swoje wcześniejsze wypowiedzi w kontekście wizerunku publicznego, co wielu fanów oklaskuje jako gest szczerości i odwagi.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez ♡sundəɢ♡ (@miu.miusic)

Choć wiadomość ta może zaskoczyć, a nawet zszokować niektórych widzów przyzwyczajonych do idolek „dopracowanych” i „neutralnych” w swoich związkach, wielu komentatorów internetowych podkreśla wagę tej widoczności w kontekście azjatyckim. Dla jej fanów, widok byłej popularnej idolki, która otwarcie żyje swoim związkiem, jednocześnie realizując udaną karierę aktorską, wysyła mocny sygnał: można być sobą, nie rezygnując jednocześnie ze swojego miejsca w branży.