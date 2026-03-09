Piosenkarka z RPA, nosząca sukienkę gorsetową, na nowo interpretuje kultowy symbol mody

Tyla, wschodząca gwiazda RPA, niedawno przykuła uwagę na Paryskim Tygodniu Mody, odważnie nawiązując do legendarnego symbolu mody.

W stożkowej sukni gorsetowej, wyraźny hołd dla Gaultiera

Na pokazie Jean-Paul Gaultier jesień/zima 2026/2027 Tyla zrobiła oszałamiające wejście w pierwszym rzędzie, prezentując kultową czarną sukienkę z gorsetem tego domu mody. Ten ustrukturyzowany i rzeźbiarski wybór podkreślał talię, tworząc kultową sylwetkę klepsydry, a okrągła, satynowa spódnica, rozkloszowana poniżej kolan, dodawała jej płynności i objętości. Uzupełniona czarnymi, spiczastymi czółenkami, białym koronkowym chokerem i delikatną biżuterią, ta kreacja łączyła elegancję retro z szykowną nowoczesnością.

Tyla na pokazie Jean Paul Gaultier aw26 pic.twitter.com/oBv6yGLu6F — linda (@itgirlbackup) 8 marca 2026

Ukłon w stronę ikon lat 90.

Ten gorset to bezpośredni hołd dla Madonny, która uwieczniła ten projekt w latach 90., w erze Jeana-Paula Gaultiera. Tyla, wierna swojemu dramatycznemu stylowi, odświeżyła ten kultowy look, dodając osobisty akcent: rozpuszczone, falujące włosy, promienną cerę i lśniące usta, aby zrównoważyć ogólną potęgę architektury. Na czerwonym dywanie zrobiła sobie nawet selfie w stylu vintage z BlackBerry, podkreślając modny klimat retro.

W swojej stożkowej sukni z gorsetem od Jean-Paula Gaultiera Tyla demonstruje mistrzostwo w sztuce reinterpretacji ikon mody, jednocześnie podkreślając swoją ekstrawagancką osobowość. Ta paryska stylizacja, gdzieś pomiędzy nostalgią w stylu Madonny a południowoafrykańską awangardą, zwiastuje sezon, w którym stożkowy gorset ponownie zapanuje na czerwonych dywanach na całym świecie.