Piosenkarka z RPA, nosząca sukienkę gorsetową, na nowo interpretuje kultowy symbol mody

Léa Michel
Screen « Tyla - PUSH 2 START (Official Music Video) » / YouTube

Tyla, wschodząca gwiazda RPA, niedawno przykuła uwagę na Paryskim Tygodniu Mody, odważnie nawiązując do legendarnego symbolu mody.

W stożkowej sukni gorsetowej, wyraźny hołd dla Gaultiera

Na pokazie Jean-Paul Gaultier jesień/zima 2026/2027 Tyla zrobiła oszałamiające wejście w pierwszym rzędzie, prezentując kultową czarną sukienkę z gorsetem tego domu mody. Ten ustrukturyzowany i rzeźbiarski wybór podkreślał talię, tworząc kultową sylwetkę klepsydry, a okrągła, satynowa spódnica, rozkloszowana poniżej kolan, dodawała jej płynności i objętości. Uzupełniona czarnymi, spiczastymi czółenkami, białym koronkowym chokerem i delikatną biżuterią, ta kreacja łączyła elegancję retro z szykowną nowoczesnością.

Ukłon w stronę ikon lat 90.

Ten gorset to bezpośredni hołd dla Madonny, która uwieczniła ten projekt w latach 90., w erze Jeana-Paula Gaultiera. Tyla, wierna swojemu dramatycznemu stylowi, odświeżyła ten kultowy look, dodając osobisty akcent: rozpuszczone, falujące włosy, promienną cerę i lśniące usta, aby zrównoważyć ogólną potęgę architektury. Na czerwonym dywanie zrobiła sobie nawet selfie w stylu vintage z BlackBerry, podkreślając modny klimat retro.

W swojej stożkowej sukni z gorsetem od Jean-Paula Gaultiera Tyla demonstruje mistrzostwo w sztuce reinterpretacji ikon mody, jednocześnie podkreślając swoją ekstrawagancką osobowość. Ta paryska stylizacja, gdzieś pomiędzy nostalgią w stylu Madonny a południowoafrykańską awangardą, zwiastuje sezon, w którym stożkowy gorset ponownie zapanuje na czerwonych dywanach na całym świecie.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Na plaży 56-letnia aktorka prezentuje swoją figurę w Meksyku
Article suivant
„Nie jest szczupła?”: Komentarz na temat sylwetki tej piosenkarki wywołuje internetową debatę

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nie jest szczupła?”: Komentarz na temat sylwetki tej piosenkarki wywołuje internetową debatę

Wideo z występem Jihyo, południowokoreańskiej piosenkarki i liderki zespołu Twice, wywołało na portalu X (dawniej Twitter) ożywioną debatę...

Na plaży 56-letnia aktorka prezentuje swoją figurę w Meksyku

Na plaży w Meksyku amerykańska modelka, aktorka i producentka Heather Graham chwali się swoją sylwetką podczas pobytu w...

Gwyneth Paltrow bez makijażu zachwyca swobodnym strojem

Amerykańska aktorka i piosenkarka Gwyneth Paltrow po raz kolejny oczarowała swoich fanów, pojawiając się bez makijażu i w...

„Moja twarz wygląda okropnie”: Jessi Ngatikaura po kilku operacjach plastycznych mówi o swoich żalach

Jessi Ngatikaura, gwiazda reality show „The Secret Lives of Mormon Wives”, wyznała, że ​​po ostatniej operacji plastycznej przeżywa...

Córka Madonny w stylu gotyckim przyciąga wszystkie spojrzenia

Mając zaledwie 29 lat, Lourdes Leon, modelka i muzyk znana pod pseudonimem Lolahol, po raz kolejny zademonstrowała swoją...

Ester Expósito wywołuje reakcje w sieci sukienką haftowaną setkami pędzli.

Podczas prestiżowej Wielkiej Kolacji w Luwrze, hiszpańska aktorka i modelka Ester Expósito oczarowała wszystkich, krocząc po czerwonym dywanie...