„Czterdziestka to bardzo piękny wiek”: Gisele Bündchen opowiada się za swobodą piękna

Léa Michel
Gisele Bündchen, mając 45 lat, mówi, że zbliża się do czterdziestki z pogodnym i pewnym siebie spojrzeniem. W wywiadzie dla Harper's Bazaar brazylijska supermodelka wyjaśnia, że ten okres w jej życiu stanowi punkt zwrotny w postrzeganiu siebie. Według niej wiek przynosi pewną wolność, szczególnie w obliczu zewnętrznych oczekiwań.

Aby poczuć się bardziej autentycznie poprzez doświadczenie

„Witam w moich czterdziestkach – to bardzo piękny wiek” – zwierza się. To stwierdzenie odzwierciedla spokojniejsze podejście do upływu czasu, dalekie od presji często kojarzonej z młodością w branży modowej. Gisele Bündchen podkreśla również, jak ewoluowało jej postrzeganie wieku na przestrzeni lat: „Kiedy zaczynałam pracę, miałam 14 lat i uważałam, że każdy po dwudziestce jest stary. Teraz kończę 46 lat i czuję się taka młodo”.

Gisele Bündchen wyjaśnia, że czterdziestce towarzyszy głębsze zrozumienie siebie. Opisuje ten okres jako okres naznaczony odnowionym poczuciem autentyczności i mniejszą presją społeczną. „Czterdziestka to czas, kiedy zaczynasz mniej martwić się pewnymi rzeczami, a to bardzo wyzwalające” – mówi. Dodaje, że ten etap pozwala na nowo skupić się na tym, co najważniejsze: „Zaczynasz pytać siebie, co jest dla ciebie naprawdę ważne”. Ta osobista ewolucja to proces stopniowy. Gisele Bündchen wyjaśnia, że wraz z doświadczeniem łatwiej jest trwać przy swoich wyborach i czuć się komfortowo ze swoją tożsamością.

Siła psychiczna, która buduje się z czasem

Poza wyglądem, Gisele Bündchen podkreśla wagę dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego. Według niej starzenie się pozwala rozwinąć pewną formę odporności w obliczu wyzwań życiowych. „Z wiekiem przychodzi siła i stabilność” – wyjaśnia. Wierzy, że każde doświadczenie przyczynia się do zbudowania solidnego fundamentu, który pozwala iść naprzód z pewnością siebie: „Rozumiesz, że nic nie jest końcem świata. Wszystko ma swój sezon, wszystko przemija”. Ta wizja podkreśla koncepcję piękna, która jest ściślej związana z ogólną równowagą niż z samym wyglądem.

Podejście do piękna skoncentrowane na dobrym samopoczuciu

Modelka podkreśla, że wygląd zewnętrzny nie może być oddzielony od stylu życia. Podkreśla wagę dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, podkreślając, że ogólne samopoczucie wpływa na wizerunek, jaki się prezentuje. „Nic nie zastąpi zrównoważonego stylu życia” – twierdzi, podkreślając rolę odpoczynku, aktywności fizycznej i pozytywnego otoczenia. Wspomina również o znaczeniu otaczania się inspirującymi ludźmi: „Jakość twojego życia zależy również od jakości twoich relacji”.

Percepcja piękna, która zmienia się wraz z wiekiem

Patrząc wstecz, Gisele Bündchen uważa, że czas pozwala rozwinąć bardziej spokojną relację z własnym wizerunkiem. Uważa, że każdy etap życia niesie ze sobą nowe możliwości rozwoju osobistego. „Każde doświadczenie niesie ze sobą wspaniałe możliwości uczenia się” – wyjaśnia, podkreślając, że upływające lata przyczyniają się do wzmocnienia pewności siebie.

Stwierdzając, że „czterdziestka to bardzo piękny wiek”, Gisele Bündchen oferuje swobodniejszą wizję piękna, opartą na doświadczeniu i samoakceptacji. Jej świadectwo ilustruje ewolucję dyskursu na temat wieku, w którym dojrzałość i pewność siebie stają się centralnymi elementami dobrego samopoczucia.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
W wieku 64 lat ta słynna modelka z lat 80. opowiada o presji, jaką odczuwała, „aby pozostać piękną”
W ramach przygotowań do nowego teledysku Sabrina Carpenter postawiła na efektowny, letni look

