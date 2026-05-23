W odpowiedzi na komentarze dotyczące jej „dziwnej” szyi Paris Jackson postanawia poddać się badaniom lekarskim

Anaëlle G.
@parisjackson / Instagram

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Paris Jackson, córka Michaela Jacksona, podzieliła się niedawno ze swoimi obserwatorami „nietypowym” zabiegiem. Po tym, jak kilku internautów skomentowało „dziwny” wygląd jej szyi w jednym z jej postów, postanowiła, w ramach środków ostrożności, poddać się serii badań lekarskich. Udokumentowała ten proces w mediach społecznościowych, podkreślając wpływ, jaki internetowe komentarze mogą mieć na osoby publiczne.

Badania lekarskie jako środek ostrożności

Paris Jackson wyjaśniła swoje zachowanie na Instagramie : „Idę na USG, żeby sprawdzić węzły chłonne, bo wszyscy zwróciliście uwagę na to, jak dziwnie wyglądała moja szyja w ostatnim poście”. Wyraźnie zaniepokojona tymi komentarzami, przyznała, że zaczęła „panikować”. Na wszelki wypadek poprosiła lekarza, żeby przyszedł do jej sali prób, żeby wykonał USG gardła i pobrał krew.

Uspokajające wyniki

Na szczęście wszystkie wyniki badań były prawidłowe. W opublikowanym następnego dnia filmie Paris Jackson wyjaśniła, że na jej strunach głosowych było „tylko delikatne zaczerwienienie” , bez uszkodzeń związanych ze śpiewaniem. Wyjaśniła, że to zjawisko jest powszechne wśród śpiewaków, którzy intensywnie używają tych mięśni, a w jej przypadku było po prostu bardziej widoczne. Młoda kobieta uspokoiła swoich obserwatorów, jednocześnie nawiązując do sytuacji: „Myślę, że to tylko moja szyja, a ty wpędzasz mnie w panikę, myśląc, że mam problem”.

Wpływ komentarzy online

Ta sekwencja po raz kolejny ilustruje presję, jaką mogą wywierać komentarze na temat wyglądu osób publicznych. Zaniepokojona o swój głos, zwłaszcza w okresie poprzedzającym koncert w Kalifornii, Paris Jackson zdołała przekuć swój niepokój w odpowiedzialne podejście, jednocześnie pośrednio podkreślając wpływ niechcianych uwag. To przypomnienie o ostrożności, z jaką należy komentować wygląd innych.

Dzieląc się otwarcie tym doświadczeniem, Paris Jackson przypomina nam o tym, jak ważne jest słuchanie swojego ciała i zachowanie spokoju w obliczu komentarzy w internecie. To odpowiedzialne podejście do zdrowia, połączone z przesłaniem życzliwości wobec innych.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Bez makijażu Michelle Pfeiffer promienieje na wakacjach z mężem.
Article suivant
W wieku 68 lat Andie MacDowell promienieje w maślano-żółtej sukience

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 68 lat Andie MacDowell promienieje w maślano-żółtej sukience

Amerykańska aktorka i modelka Andie MacDowell, ikona kina lat 90., zachwyciła swoim wyglądem na czerwonym dywanie podczas gali...

Bez makijażu Michelle Pfeiffer promienieje na wakacjach z mężem.

Amerykańska aktorka Michelle Pfeiffer niedawno udostępniła na Instagramie serię zdjęć z wakacji, które natychmiast zachwyciły jej obserwatorów. Wygląda...

Aktorka Emily Blunt w „sukience na ramiączkach” prezentuje minimalistyczny wygląd

Brytyjska aktorka Emily Blunt zachwyciła publiczność na pokazie specjalnym, prezentując minimalistyczny, a zarazem subtelnie nawiązujący do stylu. Wybrała...

W wieku 62 lat aktorka Lisa Rinna po metamorfozie włosów wygląda nie do poznania

Amerykańska aktorka Lisa Rinna wciąż zachwyca na czerwonym dywanie swoimi nieustannie zmieniającymi się stylizacjami. Na gali amfAR w...

„Wygląda dziwnie”: Strój Tildy Swinton dzieli internautów

Co roku na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes królują wystawne kreacje i wyjątkowa biżuteria. W tym roku...

Bella Hadid wraca na czerwony dywan w sukience vintage i robi furorę

Amerykańska modelka Bella Hadid wciąż zaznacza swoją obecność na międzynarodowym czerwonym dywanie. Podczas niedawnego i szeroko komentowanego występu...