W odpowiedzi na komentarze dotyczące jej „dziwnej” szyi Paris Jackson postanawia poddać się badaniom lekarskim

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Paris Jackson, córka Michaela Jacksona, podzieliła się niedawno ze swoimi obserwatorami „nietypowym” zabiegiem. Po tym, jak kilku internautów skomentowało „dziwny” wygląd jej szyi w jednym z jej postów, postanowiła, w ramach środków ostrożności, poddać się serii badań lekarskich. Udokumentowała ten proces w mediach społecznościowych, podkreślając wpływ, jaki internetowe komentarze mogą mieć na osoby publiczne.

Badania lekarskie jako środek ostrożności

Paris Jackson wyjaśniła swoje zachowanie na Instagramie : „Idę na USG, żeby sprawdzić węzły chłonne, bo wszyscy zwróciliście uwagę na to, jak dziwnie wyglądała moja szyja w ostatnim poście”. Wyraźnie zaniepokojona tymi komentarzami, przyznała, że zaczęła „panikować”. Na wszelki wypadek poprosiła lekarza, żeby przyszedł do jej sali prób, żeby wykonał USG gardła i pobrał krew.

Uspokajające wyniki

Na szczęście wszystkie wyniki badań były prawidłowe. W opublikowanym następnego dnia filmie Paris Jackson wyjaśniła, że na jej strunach głosowych było „tylko delikatne zaczerwienienie” , bez uszkodzeń związanych ze śpiewaniem. Wyjaśniła, że to zjawisko jest powszechne wśród śpiewaków, którzy intensywnie używają tych mięśni, a w jej przypadku było po prostu bardziej widoczne. Młoda kobieta uspokoiła swoich obserwatorów, jednocześnie nawiązując do sytuacji: „Myślę, że to tylko moja szyja, a ty wpędzasz mnie w panikę, myśląc, że mam problem”.

Wpływ komentarzy online

Ta sekwencja po raz kolejny ilustruje presję, jaką mogą wywierać komentarze na temat wyglądu osób publicznych. Zaniepokojona o swój głos, zwłaszcza w okresie poprzedzającym koncert w Kalifornii, Paris Jackson zdołała przekuć swój niepokój w odpowiedzialne podejście, jednocześnie pośrednio podkreślając wpływ niechcianych uwag. To przypomnienie o ostrożności, z jaką należy komentować wygląd innych.

Dzieląc się otwarcie tym doświadczeniem, Paris Jackson przypomina nam o tym, jak ważne jest słuchanie swojego ciała i zachowanie spokoju w obliczu komentarzy w internecie. To odpowiedzialne podejście do zdrowia, połączone z przesłaniem życzliwości wobec innych.