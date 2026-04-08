W wieku 64 lat ta słynna modelka z lat 80. opowiada o presji, jaką odczuwała, „aby pozostać piękną”

Wiodąca postać na wybiegach lat 80., amerykańska modelka i aktorka Kim Alexis, mówi teraz o presji związanej z wyglądem i starzeniem się. Dzieli się swoim spojrzeniem na ewolucję standardów piękna i samoakceptacji wraz z wiekiem.

Ikona lat 80. XX wieku skonfrontowana z wymaganiami młodości

W latach 80. Kim Alexis stała się jedną z czołowych twarzy międzynarodowej mody. Pojawiała się w Vogue'u i Cosmopolitanie, a także chodziła po wybiegach kilku największych domów mody, w tym Gucci i Ralpha Laurena. Należała do pokolenia modelek, które odcisnęły swoje piętno na branży, obok Christie Brinkley, Janice Dickinson i Pauliny Porizkovej.

Odkryta pod koniec lat 70., Kim Alexis podpisała również duży kontrakt z marką kosmetyczną Revlon, co pomogło jej zwiększyć swoją rozpoznawalność w branży kosmetycznej. Dziś była supermodelka otwarcie mówi o oczekiwaniach, jakie stawia się kobietom w branży, w której młodość jest często ceniona.

„Wiek jest nieunikniony”: przesłanie akceptacji

W niedawnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Kim Alexis stwierdziła, że presja pozostania młodym jest rzeczywistością wielu kobiet. Podkreśla również, jak ważne jest akceptowanie zmian, które następują z czasem.

Podkreśla, że postrzeganie piękna ewoluuje wraz z doświadczeniami życiowymi. Podkreśla wagę pewności siebie i poczucia równowagi osobistej, wierząc, że wizerunek nie ogranicza się do wyglądu fizycznego. Kim Alexis wyjaśnia w szczególności, że pewne zmiany związane z wiekiem, takie jak menopauza czy wahania hormonalne, mogą wpływać na relację z własnym ciałem.

Kariera naznaczona wymaganiami branży modowej

Podobnie jak inne modelki jej pokolenia, Kim Alexis podlegała surowym standardom dotyczącym wyglądu. Wyjaśnia, że od najmłodszych lat odczuwała presję, by dostosować się do oczekiwań branży, szczególnie dotyczących sylwetki. Omawia również wyzwania związane z niedoczynnością tarczycy, zaburzeniem hormonalnym, które może wpływać na wagę i poziom energii.

Kim Alexis twierdzi, że te doświadczenia przyczyniły się do zmiany jej podejścia do wizerunku i sprawności fizycznej. Zwraca również uwagę, że branża modowa może czasami cenić kryteria, które trudno utrzymać na dłuższą metę, co może skłaniać niektóre gwiazdy do stopniowego wycofywania się z życia publicznego.

Starzenie się w branży, w której liczy się wizerunek

Kim Alexis uważa, że kobiece wzorce do naśladowania często kojarzone są z zamrożonym wizerunkiem. Sugeruje, że niektóre osoby publiczne mogą odczuwać presję, by zachować wygląd, jaki miały na początku kariery. Według niej starzenie się pozostaje drażliwym tematem w branżach związanych z wizerunkiem, mimo że nastawienie do niego stopniowo się zmienia. Obecnie, jak twierdzi, preferuje podejście skoncentrowane na ogólnym zdrowiu i samopoczuciu, a nie na dążeniu do niezmiennego wyglądu.

Dyskusja ta jest częścią szerszej ewolucji.

Wypowiedź Kim Alexis wpisuje się w szerszy trend, w którym wiele osobistości publicznych porusza kwestię starzenia się i standardów piękna. W ostatnich latach wiele modelek i aktorek promuje bardziej inkluzywne spojrzenie na wiek w modzie i mediach. Niektóre kampanie promują obecnie bardziej zróżnicowane profile, odzwierciedlające różne etapy życia. Dla Kim Alexis ta zmiana może pomóc zmienić postrzeganie piękna i zmniejszyć presję odczuwaną przez niektóre kobiety.

Oderwana od intensywnego tempa wybiegu, Kim Alexis wyjaśnia, że przywiązuje większą wagę do równowagi osobistej. Podkreśla, że pewność siebie można wzmocnić doświadczeniem. Jej historia ukazuje wyzwania, z jakimi borykają się kobiety w branżach, w których wygląd jest najważniejszy, a jednocześnie wskazuje na możliwość redefiniowania standardów piękna z biegiem czasu.