Przy basenie Hailey Bieber prezentuje swoją figurę w słonecznym makijażu

Julia P.
@haileybieber / Instagram

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber udostępniła na Instagramie serię skąpanych w słońcu zdjęć zrobionych podczas sesji zdjęciowej nad basenem. Ma na sobie letnią, złotą stylizację z czarnymi akcentami, w typowo plażowym klimacie. Post, opatrzony prostym podpisem „Lato” i żółtym serduszkiem, natychmiast wzbudził entuzjazm wśród jej obserwatorów.

Złoty letni look

Do tej sesji zdjęciowej Hailey Bieber postawiła na ciepłą i świetlistą paletę barw, zdominowaną przez żywe złoto z delikatnymi czarnymi akcentami. Ten kontrast, jednocześnie słoneczny i elegancki, idealnie komponuje się z letnią atmosferą otoczenia. Jej brązowe włosy, ułożone w miękkie, plażowe fale, naturalnie dopełniają ten swobodny look. Leżąc nad wodą, Hailey Bieber uosabia ponadczasową, nadmorską estetykę, przedkładając prostotę dobrze dobranej palety nad bogactwo detali.

Entuzjastyczne przyjęcie przez fanów

Sekcja komentarzy pod postem szybko zapełniła się komentarzami. „Hailey jest coraz ładniejsza”, „Prześliczna”, „Jesteś wszędzie, królowo” : internauci entuzjastycznie chwalili najnowszy występ. To ciepłe przyjęcie potwierdza miejsce Hailey Bieber wśród najpopularniejszych postaci ze świata mody i stylu życia w mediach społecznościowych.

Mocne przesłanie o akceptacji siebie po macierzyństwie

Poza promienną estetyką tych zdjęć, Hailey Bieber wyróżniła się ostatnio mocnym przesłaniem o samoakceptacji. Jako matka chłopca, Jacka Bluesa, urodzonego w sierpniu 2024 roku, publicznie skrytykowała presję wywieraną na młode mamy, by „odzyskały swoje ciała sprzed ciąży”. „Co odzyskać? Moje ciało się zmieniło i nie jest już takie samo jak przed ciążą” – wyznała. Dodała: „Nie jesteśmy już tymi samymi osobami, którymi byłyśmy wcześniej. Zmieniamy się od stóp do głów”. Ten przekaz o akceptacji promuje pokojową relację z własnym ciałem po ciąży.

Dzięki tej serii letnich zdjęć Hailey Bieber potwierdza swój status ikony stylu życia, a jednocześnie przekazuje wyjątkowo inspirujący przekaz o samoakceptacji. To sposób na przypomnienie nam, że osobiste spełnienie jest ważniejsze od zewnętrznych nacisków.

Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
„Ona się nigdy nie zestarzała”: Cher świętuje swoje 80. urodziny, a jej wygląd nadal wywołuje reakcje w internecie
W wieku 67 lat Madonna wzbudziła sensację w lawendowej sukience z siateczki

