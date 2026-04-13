W wieku 62 i 74 lat odtworzyli kultowe zdjęcie Kylie Jenner i aktora Timothée Chalameta

Niedawny post na Instagramie przyciągnął uwagę, gdy amerykańska aktorka Lisa Rinna i aktor Harry Hamlin odtworzyli zdjęcie przypisywane Kylie Jenner i Timothée Chalametowi. Duet zaprezentował niecodzienną wersję zdjęcia, wywołując liczne reakcje w internecie.

Okładka inspirowana szeroko komentowaną fotografią

Lisa Rinna i Harry Hamlin udostępnili serię zdjęć zrobionych podczas nadmorskiego wypadu. Para zainspirowała się zdjęciem Kylie Jenner i Timothée Chalameta, pozując w podobnej pozie w wodzie. Na opublikowanych zdjęciach Lisa Rinna ma na sobie czarne bikini, a Harry Hamlin pojawia się w czarnych szortach, w celowo humorystycznej scenerii.

Post, który rozbawił internautów

Post na Instagramie wywołał liczne komentarze, zwłaszcza ze strony przyjaciół i rodziny pary, a także internautów, którzy chwalili nieoczekiwany charakter zdjęcia. Post szybko rozpowszechnił się w mediach społecznościowych, wzniecając dyskusje na temat tego nieoczekiwanego spotkania.

Nawiązanie do zdjęcia, które było szeroko komentowane w Internecie

Zdjęcia Kylie Jenner i Timothée Chalameta już wcześniej wzbudziły zainteresowanie, gdy zostały udostępnione w mediach społecznościowych. Te zdjęcia podsyciły zainteresowanie mediów parą. Nowa interpretacja Lisy Rinny i Harry'ego Hamlina pokazuje, jak pewne zdjęcia szybko stają się kulturowymi symbolami, często zawłaszczanymi lub wykorzystywanymi w inny sposób.

Lisa Rinna i Harry Hamlin, będący małżeństwem od 1997 roku, regularnie dzielą się chwilami ze swojego życia codziennego w mediach społecznościowych. Para aktorów zdążyła już zyskać sławę dzięki postom łączącym humor z odniesieniami do kultury popularnej. Ich związek trwa już ponad trzydzieści lat, o czym często wspominają profile poświęcone duetowi.

Wirusowość niektórych obrazów przyczynia się zatem do ich zawłaszczania przez inne osoby publiczne. Zjawisko to ilustruje szybki obieg wizualnych odniesień w świecie cyfrowym. Publikacje inspirowane znanymi obrazami przyczyniają się do tworzenia treści łączących hołd i humor.