„Piękność Indii”: była Miss Świata robi furorę w sukni w kolorze kości słoniowej

Kiedy Priyanka Chopra pojawia się na czerwonym dywanie, oczekuje się niezapomnianego momentu w świecie mody. I podczas Złotej Gali 2026 w Los Angeles z pewnością spełniła te oczekiwania. W sukni w kolorze kości słoniowej, przesiąkniętej historią i emocjami, była Miss Świata wzbudziła sensację. W mediach społecznościowych posypały się komentarze: „indyjska piękność”, „wspaniałe” i tak dalej.
Rzeźbiarska suknia pełna symboliki
Na ten prestiżowy wieczór, który odbył się w Gold House w Music Center, Priyanka Chopra wybrała szytą na miarę kreację haute couture autorstwa indyjskiego projektanta Amita Aggarwala, we współpracy ze swoją wieloletnią stylistką Ami Patel. Efekt jest oszałamiający: suknia w kolorze kości słoniowej o dopasowanym kroju, który następnie rozszerza się w zwiewny tren, przeplatany przezroczystymi panelami i rzeźbiarskim haftem.
To, co czyni tę stylizację naprawdę wyjątkową, to jej historia. Suknia została wykonana z 20-letniego sari Chikankari, przekształconego w nowoczesny model. Praca trwała sześć tygodni, a cały proces wykonywali ręcznie indyjscy rzemieślnicy, zanim tkanina została zrekonstruowana zgodnie z architektonicznym charakterem Amita Aggarwala, ozdobiona delikatnymi szklanymi koralikami. To żywy hołd dla indyjskiego rzemiosła tekstylnego i kobiet, które je kultywują.
Wieczór pełen znaczenia
Poza czerwonym dywanem, Złota Gala 2026 miała dla Priyanki Chopry szczególne znaczenie. Została uhonorowana prestiżową nagrodą Global Vanguard Honor, przyznawaną przez Gold House osobom promującym kulturę Azji i Pacyfiku na arenie międzynarodowej. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla jej 25-letniej kariery, obejmującej indyjski przemysł filmowy i Hollywood.
Temat piątej edycji, „Nowy Złoty Świat”, oddawał hołd przywództwu kulturowemu i kolektywnemu postępowi. To idealne miejsce na założenie sukni, która precyzyjnie opowiada historię dialogu między indyjskimi tradycjami a współczesnymi kodeksami.
Niezwykła kariera
Przydatne przypomnienie, jak daleko zaszła: Priyanka Chopra została koronowana na Miss Świata 30 listopada 2000 roku, mając zaledwie 18 lat. To osiągnięcie zapoczątkowało niezwykłą karierę. Stała się jedną z najpopularniejszych aktorek Bollywood, z pamiętnymi rolami w serialach „Fashion”, „Mary Kom” i „Bajirao Mastani”, zanim podbiła Hollywood serialami „Quantico”, a następnie „Cytadela” i „The Bluff”.
Cannes 2026 (12-23 maja 2026) będzie również dla niej ważnym wydarzeniem: zaprezentuje tam swój nowy film „Reset”, thriller o przetrwaniu, który nakręciła u boku brytyjskiego aktora Orlando Blooma.
Owacja na stojąco w mediach społecznościowych
Pod licznymi postami udostępnianymi z czerwonego dywanu, internauci obsypywali ją komplementami. „Indyjska piękność”, „wspaniała”, „najbardziej elegancka kobieta na Złotej Gali” … komentarze świadczą o podziwie, jaki budzi aktorka, ale także o bardzo pozytywnym przyjęciu, jakie spotkał się z jej wyborem stroju. Wielu doceniło symboliczny wymiar sukni, jej związek z indyjskim dziedzictwem i sposób, w jaki Priyanka Chopra wykorzystuje swoją pozycję, aby podkreślić rzemieślników stojących za ubraniami, które nosi.
Swoim pojawieniem się na Złotej Gali w 2026 roku Priyanka Chopra tworzy coś więcej niż tylko modowy moment. Opowiada historię – historię ponad dwudziestoletniej podróży, cennego dziedzictwa kulturowego i kunsztu rzemieślniczego, prezentowanego na jednym z najbardziej prestiżowych czerwonych dywanów na świecie.