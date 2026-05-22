Aktorka Emily Blunt w „sukience na ramiączkach” prezentuje minimalistyczny wygląd

Anaëlle G.
Extrait du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

Brytyjska aktorka Emily Blunt zachwyciła publiczność na pokazie specjalnym, prezentując minimalistyczny, a zarazem subtelnie nawiązujący do stylu. Wybrała długą, kremową sukienkę typu slip o prostym kroju, która subtelnie reinterpretuje estetykę lat 90. w zdecydowanie współczesnej i wyrafinowanej odsłonie.

Sukienka w kolorze kości słoniowej z luźnym krojem

Centralnym punktem tej stylizacji jest długa, satynowa sukienka maxi w świetlistym odcieniu kości słoniowej, idealnie pasującym na wiosnę. Starannie wykonany gorset zdobią zwiewne panele, które modelują sylwetkę, nie krępując jej ruchów. Gładki drapowany materiał spływa następnie do podłogi, gdzie przechodzi w delikatnie plisowaną spódnicę, która rozszerza się u stóp. Ta wyrafinowana konstrukcja podkreśla piękno tkaniny i precyzję kroju.

Z przodu głęboki dekolt w serek dodaje sylwetce romantycznego akcentu, przywodząc na myśl sukienkę halkę. Dwa bardzo cienkie ramiączka typu spaghetti delikatnie utrzymują sukienkę na ramionach. Te dwa elementy nadają stylizacji nowoczesny charakter, zachowując jednocześnie niezwykle prosty fason.

Delikatne złote dodatki

Aby dopełnić tę stylizację, Emily Blunt postawiła na warstwowy look z masywnymi złotymi naszyjnikami na łańcuszkach, zawieszonymi na dekolcie, oraz pasującym pierścionkiem. Całość dopełniały białe sandały na paskach, idealnie komponujące się z odcieniem kości słoniowej sukienki. Jej włosy, ułożone w miękkie, naturalne fale, okalały twarz, celowo podkreśloną świetlistym makijażem.

Tym występem Emily Blunt potwierdza swój talent do tworzenia czystych, starannie skomponowanych sylwetek. To demonstracja minimalistycznego stylu, w którym każdy detal znajduje swoje idealne miejsce i przyczynia się do ogólnej równowagi.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
W wieku 62 lat aktorka Lisa Rinna po metamorfozie włosów wygląda nie do poznania

