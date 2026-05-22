W wieku 62 lat aktorka Lisa Rinna po metamorfozie włosów wygląda nie do poznania

Amerykańska aktorka Lisa Rinna wciąż zachwyca na czerwonym dywanie swoimi nieustannie zmieniającymi się stylizacjami. Na gali amfAR w Cannes pojawiła się z fryzurą radykalnie odmienną od jej charakterystycznej krótkiej brunetki. Z bujnymi platynowymi blond włosami, w stylu retro i w spektakularnej sukni, przykuła wzrok tym efektownym wyglądem.

Lisa Rinna zaskakuje retro platynową blond fryzurą

Znana od lat ze swojej charakterystycznej krótkiej, brązowej fryzury, Lisa Rinna zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na gali amfAR w Cannes z imponująco bujną platynowoblond fryzurą (peruką). Wybrała retro boba z bufiastym bobem, inspirowanego szykownymi sylwetkami z minionych dekad.

Ta „metamorfoza” włosów ostro kontrastowała z jej typowym stylem i dodatkowo podkreślała jej wyrazisty makijaż. Z włosami ściągniętymi do tyłu i niemal białymi, Lisa Rinna prezentowała radykalnie odmienny wygląd, do tego stopnia, że dla niektórych obserwatorów była niemal nierozpoznawalna.

Metaliczna sukienka na galę amfAR

Aby dopełnić tę metamorfozę, Lisa Rinna wybrała suknię haute couture projektu Kevina Germaniera. Wielobarwna kreacja łączyła odcienie niebieskiego, zieleni, żółci i fioletu, tworząc metaliczny efekt przypominający połyskujące frędzle.

Strój, wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, według doniesień kilku wyspecjalizowanych mediów, charakteryzował się również koralikowymi detalami i wyraźnie zaznaczonymi, usztywnionymi ramionami. Całość dopełniała biżuteria wysadzana diamentami i srebrne buty na platformie, podkreślające teatralny charakter sylwetki.

Tydzień pełen metamorfoz urody

Ten występ w Cannes nie był pierwszą metamorfozą włosów Lisy Rinny w ostatnich dniach. Zaledwie kilka dni wcześniej zaskoczyła wszystkich na premierze w Los Angeles bardzo krótkimi blond lokami w zupełnie innym, retro stylu.

Następnie, podczas kolejnego wydarzenia, które odbyło się podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku (12-23 maja), postawiła na czarnego boba z „mokrym wyglądem”, stworzonego z pomocą projektantki peruk Sofii Laskar. W ciągu tygodnia Lisa Rinna przeszła liczne zmiany koloru i fryzury, potwierdzając tym samym swoje zamiłowanie do „przemian estetycznych”.

Osoba modowa lubiąca podejmować ryzyko

Od kilku lat Lisa Rinna ugruntowała swoją pozycję jako osoba ciesząca się dużym zainteresowaniem dzięki swoim wyborom w dziedzinie mody i urody. Znana z ekstrawaganckiego wyglądu i wyrzeźbionej sylwetki, nie waha się eksperymentować z fryzurami, makijażem i efektownymi strojami.

Jej występy na czerwonym dywanie regularnie wywołują reakcje w mediach społecznościowych, gdzie niektórzy użytkownicy chwalą jej „śmiałość stylistyczną”, podczas gdy inni są zaskoczeni jej ciągłymi metamorfozami.

Gala amfAR – wydarzenie, którego nie można przegapić dla gwiazd w Cannes

Gala amfAR co roku gromadzi liczne osobistości ze świata filmu, mody i rozrywki podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. To charytatywne wydarzenie znane jest zarówno ze zbiórek funduszy na badania nad HIV, jak i spektakularnych pokazów mody. Lisa Rinna była jedną z gwiazd obecnych na edycji w 2026 roku, która charakteryzowała się wieloma efektownymi metamorfozami.

Dzięki swojej platynowoblondowej fryzurze i lśniącej sukience, Lisa Rinna zdołała wyróżnić się na imprezie, która i tak już obfitowała w spektakularne występy. Dzięki retro platynowoblond fryzurze, wyrazistemu makijażowi i jaskrawo-metalicznej sukience, po raz kolejny potwierdziła swoją skłonność do „spektakularnych” stylizacji.