Ta aktorka będąc w ciąży, przyciąga wzrok w zielonej sukience u boku Margot Robbie.

Léa Michel
@samweaving/Instagram

Ciężarna australijska aktorka i modelka Samara Weaving zwróciła na siebie uwagę na premierze filmu „Ready or Not 2: Here I Come” w zielonej sukience, która dumnie eksponowała jej ciążowy brzuszek.

Odważnie skrojona zielona sukienka

Podczas pokazu 16 marca 2026 roku Samara Weaving zaszczyciła swoją obecnością scenę w pistacjowej, obcisłej sukience z kwadratowym dekoltem, ozdobionej efektownym, kwadratowym wycięciem na wysokości brzucha, które śmiało eksponowało jej ciążowy brzuszek. Kreacja ta z elegancją i pewnością siebie podkreślała krągłości jej przyszłej mamy, udowadniając, że macierzyństwo bywa synonimem modowej śmiałości. Delikatny, nowoczesny odcień zieleni podkreślał jej cerę i rozświetlał sylwetkę.

Eleganckie dodatki i „rozświetlający” makijaż

Samara dopełniła swoją stylizację czarnymi szpilkami w szpic, perłowym naszyjnikiem, pasującymi kolczykami i dyskretnym pierścionkiem z diamentem. Później dodała czekoladowy trencz, aby uzyskać nonszalancki, szykowny look. Jej blond włosy, ułożone w wyrafinowany kok z pasemkami okalającymi twarz, dopełniały świetlisty makijaż: różowe policzki, błyszczące, różowe usta, wyrazisty eyeliner i jaskrawoczerwone paznokcie.

Margot Robbie, wierna przyjaciółka o stylu „boho”

Wydarzenie zgromadziło dwie australijskie gwiazdy: aktorkę i producentkę Margot Robbie, która przyszła wesprzeć swoją przyjaciółkę. Ubrana była w boho stylizację: karmelową skórzaną kurtkę nałożoną na bezrękawnik z czarnej, bufiastej sukienki, czarne kowbojki i luźne, vintage'owe stylizacje. Obie przyjaciółki, promiennie ze sobą współgrające, uosabiały czarujący duet, łącząc ciążę z naturalną swobodą.

Moda ciążowa: Samara rewolucjonizuje ten gatunek

Samara Weaving znana jest ze swoich odważnych stylizacji ciążowych – takich jak jej ostatni czarny, podarty top – odrzucając konserwatywne style, by uhonorować swój ciążowy brzuszek jako najmodniejszy dodatek. Jej stylista, Jordan Dorso, doskonale potrafi przekształcić macierzyństwo w pokaz mody haute couture.

Ta zielona sukienka z wycięciem w talii to nowa odsłona macierzyństwa, którą Samara Weaving prezentuje na nowo, udowadniając, że ciąża może być synonimem czerwonego dywanu. Styl, który inspiruje i wyzwala przyszłe mamy.

