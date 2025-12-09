Wyśmiewana z powodu swojej sylwetki w telewizji, czyta najgorsze komentarze i uważa je za zabawne.

Mając zaledwie 26 lat, amerykańska prezenterka telewizyjna Carissa Codel stała się prawdziwym fenomenem mediów społecznościowych. Krytykowana za figurę, którą niektórzy widzowie uznali za „zbyt hojną”, prowadząca Fox 49 w Missouri (USA) znalazła genialny – i przezabawny – sposób na odpowiedź krytykom: odczytuje ich kpiące komentarze na antenie swoim głosem prezenterki telewizyjnej. Efekt? Miliony wyświetleń i fala podziwu dla jej autoironicznego humoru.

Kiedy humor staje się bronią w walce ze wstydem związanym z wyglądem

Carissa Codel niedawno zaczęła publikować krótkie filmiki na TikToku i Instagramie, w których żartobliwie, z udawaną powagą, odpowiada na obelgi i absurdalne uwagi kierowane pod jej adresem przez niektórych internautów. „Chyba moim ulubionym jest wciąż: »Ona ma tyle muffinek, że mogłaby otworzyć dwie piekarnie«” – żartuje w jednym ze swoich filmików. Pomiędzy groteskowymi frazesami i niezdarnymi komplementami, dziennikarka przekształca kpiny w „program komediowy”, udowadniając, że można śmiać się ze wszystkiego, gdy zna się swoją wartość.

Ten autoironiczny humor znalazł oddźwięk wśród odbiorców: ponad 5 milionów wyświetleń na Instagramie i ponad 200 000 obserwujących przekonało się do jej autentyczności. Jej pełna akceptacja ciała, bez filtrów i fałszywej skromności, uczyniła z niej silny głos ruchu body positive.

Pewność siebie zrodzona z doświadczenia i odporności

Za lekkim tonem i ciętymi tekstami Carissa Codel pielęgnuje silną mentalność, ukształtowaną od początków dziennikarstwa, gdy miała 18 lat. Wymagało to od niej odwagi, by wystawić się na kamery i publiczną krytykę. „Wiem, kim jestem i wiem, jak wyglądam. Te komentarze mnie nie dotykają; one mnie śmieszą” – wyjaśnia. Jej swobodne podejście odwraca dynamikę: trolle nieświadomie stają się gwiazdami programu komediowego, w którym to ona ustala zasady.

Nowoczesny i szczery obraz dziennikarstwa lokalnego

Carissa przyznaje jednak, że początkowo obawiała się, że jej filmy mogą zaszkodzić jej wizerunkowi zawodowemu lub wiarygodności na antenie. Stało się wręcz przeciwnie. Jej poczucie humoru i szczerość wzmocniły jej więź z widzami, którzy teraz postrzegają ją jako autentyczną i przystępną osobę. „Ludzie postrzegają mnie jako prawdziwą osobę, a nie tylko dziennikarkę siedzącą za biurkiem” – podsumowuje. I to właśnie ta prostota – w połączeniu ze sporą dawką odwagi – czyni ją inspirującą postacią w lokalnym dziennikarstwie w dobie mediów społecznościowych.

Carissa Codel przekształca ataki w śmiech i błyskotliwie przypomina nam, że uśmiech może być najpotężniejszą bronią w walce z codziennym okrucieństwem. Łącząc humor, pewność siebie i szczerość, młoda dziennikarka robi coś więcej niż tylko zabawia internet: zachęca wszystkich do pełnej akceptacji swojego wizerunku i do niepoddawania się już opiniom innych. To kolejny dowód na to, że w obliczu krytyki najlepszą odpowiedzią jest często… dobrze opowiedziany żart.