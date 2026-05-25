„Ta kobieta jest nierealna”: Jessica Alba fascynuje nowym selfie

Anaëlle G.
Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba udostępniła na Instagramie poruszający wpis, który natychmiast oczarował jej obserwatorów. Za pośrednictwem karuzeli zdjęć podzieliła się osobistą refleksją na temat maja, której towarzyszyło naturalne selfie. W ciągu kilku godzin pojawiły się komentarze, z których wiele chwaliło jej promienny wygląd. „Ta kobieta jest niesamowita” – głosił jeden z wielu wpisów pełnych zachwytu.

Publikacja przepełniona wdzięcznością

W podpisie do swojego wpisu Jessica Alba podzieliła się prawdziwym „listem miłosnym do May”. Aktorka wyraziła pragnienie zwolnienia tempa i delektowania się każdą chwilą, dużą czy małą. „Ten rok przelatuje, a ja przypominam sobie, żeby zwolnić i chłonąć wszystko” – napisała, szczerze wspominając „wielkie chwile, te spokojniejsze, chaos, piękno”. Wyraziła szczególną wdzięczność za otaczających ją ludzi, rozwój osobisty, śmiech i drobne chwile życia codziennego.

„Naturalne” selfie chwalone przez internautów

Na okładce tej karuzeli Jessica Alba wybrała proste selfie. Ma minimalistyczny makijaż: promienną cerę, delikatnie podkreślone oczy i usta ozdobione odrobiną błyszczyka. Jej jedynymi dodatkami są duże złote kolczyki-koła i swobodny strój składający się z szarej bluzy z kapturem. To zdjęcie przedstawia nieskrępowaną urodę, szczególnie cenioną przez jej fanów.

Wiadomość, która zachęca nas do zwolnienia tempa

Poza walorami estetycznymi, ten wpis niesie ze sobą przesłanie, które rezonuje z wieloma internautami. Zachęcając wszystkich do delektowania się chwilą obecną i pielęgnowania wdzięczności, Jessica Alba wpisuje się w szerszy trend, który ceni dobre samopoczucie i uważność. „Do zobaczenia wkrótce, June” – kończy czule, kończąc ten refleksyjny werset optymistyczną i spokojną nutą.

W tym szczerym i promiennym wpisie Jessica Alba udowadnia, że autentyczność i spokój mogą iść w parze. To inspirujące przesłanie, które zachęca nas do zwolnienia tempa i doceniania małych radości życia codziennego, wyrażone poprzez jej powszechnie cenione, naturalne piękno.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
W sukience ombre Zara Larsson postawiła na tropikalną sylwetkę

