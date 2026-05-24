69-letnia dziennikarka Katie Couric promienieje w spektakularnej czarnej sukience

Fabienne Ba.
@katiecouric / Instagram

Amerykańska dziennikarka, producentka i reżyserka filmów dokumentalnych Katie Couric zabłysnęła w Nowym Jorku na wiosennej gali 2026 w American Ballet Theatre. Wyglądała elegancko w wyrafinowanej czarnej sukni z efektownymi detalami. W towarzystwie męża, Johna Molnera, rozświetliła czerwony dywan.

Wyrafinowana sukienka z teatralnymi detalami

Wiosenna gala American Ballet Theatre, która odbyła się przy ulicy Cipriani 42nd Street w Nowym Jorku, zgromadziła liczne osobistości ze świata mediów, kultury i rozrywki. Wśród najwybitniejszych gości wieczoru znalazła się Katie Couric. Na tę galę wybrała czarną, aksamitną suknię, wzbogaconą o kilka nowoczesnych elementów.

Suknia miała głęboki dekolt i efektowną, bufiastą spódnicę, która płynnie przechodziła w ustrukturyzowany biały tren. Połączenie głębokiej czerni i wyrazistej bieli nadało stylizacji teatralny charakter, zachowując jednocześnie nutę klasycznej elegancji. Katie Couric uzupełniła swój strój kilkoma błyszczącymi elementami biżuterii, w tym pierścionkami, bransoletkami i wiszącymi kolczykami. Całość dopełniały czarne czółenka ze spiczastym noskiem i mała torebka typu crossbody.

Promienny i naturalny wygląd

Katie Couric również postawiła na delikatny i promienny look. Jej weneckie blond włosy zostały ułożone w delikatne fale z przedziałkiem na boku, dodając dynamiki krótkiej fryzurze. W makijażu postawiła na promienną cerę z różowymi refleksami na policzkach i ustach. Lekko opalizujący cień do powiek dodatkowo podkreślał jej oczy. Ogólny efekt wzmocnił dyskretną elegancję (estetykę „cichego luksusu”), która często charakteryzuje jej publiczne wystąpienia.

Katie Couric, wpływowa postać medialna

Katie Couric jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w amerykańskim świecie mediów. Była prezenterka wiadomości i prowadząca liczne programy telewizyjne, nadal regularnie pojawia się na wydarzeniach kulturalnych i charytatywnych. Jej publiczne wystąpienia są często chwalone za stonowaną elegancję i wyrafinowanie. Jej ostatni występ na gali American Ballet Theatre po raz kolejny potwierdza jej dostojność na nowojorskim czerwonym dywanie.

W swojej czarnej sukni Katie Couric zachwyciła publiczność na wiosennej gali American Ballet Theatre w Nowym Jorku. Wraz z mężem, Johnem Molnerem, dała niezapomniany występ na jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń towarzyskich sezonu kulturalnego w Nowym Jorku.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Piosenkarz Chappell Roan pozuje naturalnie i wywołuje reakcje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Piosenkarz Chappell Roan pozuje naturalnie i wywołuje reakcje

Znana ze swojej spektakularnej urody i scenicznych występów, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chappell Roan zaskoczyła część swoich...

Matka i córka, Cindy Crawford i Kaia Gerber, dobierają swój wygląd

Kiedy Cindy Crawford i Kaia Gerber pojawiają się razem, trudno nie zauważyć ich uderzającego podobieństwa. Podczas niedawnego wydarzenia...

Kylie Jenner pozuje w samochodzie wartym 250 000 dolarów, a jej spojrzenie wzbudza kontrowersje.

Amerykańska osobowość reality show, bizneswoman i influencerka Kylie Jenner udostępniła improwizowaną sesję zdjęciową za kierownicą czerwonego Ferrari. To...

Dua Lipa prezentuje się w efektownym koronkowym stroju

Piosenkarka i autorka tekstów Dua Lipa wciąż zaskakuje swoich fanów. Na Instagramie pochwaliła się czerwoną koronkową bluzką, co...

W wieku 67 lat Madonna wzbudziła sensację w lawendowej sukience z siateczki

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Madonna niedawno wzbudziła sensację w mediach społecznościowych, pozując na parkiecie dyskotekowym w lawendowej,...

Przy basenie Hailey Bieber prezentuje swoją figurę w słonecznym makijażu

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey Bieber udostępniła na Instagramie serię skąpanych w słońcu zdjęć zrobionych podczas sesji zdjęciowej...