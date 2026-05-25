43-letnia Anne Hathaway odpowiada na plotki o operacjach plastycznych

Julia P.
@annehathaway / Instagram

Amerykańska aktorka Anne Hathaway postanowiła wyjaśnić tę sprawę. W wywiadzie dla magazynu ELLE odniosła się do licznych spekulacji na temat swojego wyglądu, a w szczególności do uporczywych plotek o liftingu twarzy. Zazwyczaj milcząca w takich kwestiach, w końcu postanowiła zabrać głos.

Oświadczenie mające na celu położenie kresu spekulacjom

Zapytana o plotki krążące wokół jej twarzy, Anne Hathaway wyjaśniła powody, dla których zabrała głos. „Żyjemy w czasach, w których ludzie czują się bardzo pewnie, zakładając, że to, w co wierzą, jest prawdą, i czasami to, w co wierzą, jest prawdą, a czasami nie” – powiedziała. Aktorka przyznała się do pewnej ambiwalencji: „Spekulacje stały się tak intensywne, że odczuwa się potrzebę wyjaśnienia sprawy”. Jest to tym bardziej nietypowe, biorąc pod uwagę jej zwyczajowe zamiłowanie do całkowitej dyskrecji.

„To tylko dwa warkocze.”

Anne Hathaway z humorem odpowiedziała na udostępniony przez siebie samouczek dotyczący fryzury, w którym zaprezentowała fryzurę z warkoczem, nadającą jej „bardziej wypoczęty” wygląd. „Nawiasem mówiąc, ludzie zakładają, że to poważne decyzje medyczne” – zauważyła. „Chciałam pokazać, że nie, nie podjęłam żadnej ważnej decyzji medycznej. To tylko dwa warkocze”. Wierna swojej szczerości, przyznała jednak szczerze, że być może kiedyś rozważy lifting twarzy – decyzję, która, gdyby się na nią zdecydowała, byłaby całkowicie jej własna.

Przemówienie o autentyczności

W wywiadzie Anne Hathaway poruszyła również temat swojego stosunku do piękna i poczucia własnej wartości. Wspominając swoją wczesną karierę, przyznała, że przez długi czas była wobec siebie „surowa” z powodu strachu. Dla niej piękno definiuje przede wszystkim autentyczność: „Piękno może zawierać w sobie brzydotę, o ile zawiera prawdę” – wyjaśniła, cytując reżysera. Ta filozofia kieruje jej bardziej spokojną relacją z wizerunkiem.

Zabierając głos, Anne Hathaway przypomina nam, jak natrętne mogą być spekulacje na temat wyglądu kobiet (publicznego lub prywatnego). To szczere oświadczenie potwierdza prawo każdej kobiety do decydowania o swoim ciele i wizerunku bez konieczności usprawiedliwiania się.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Article précédent
69-letnia dziennikarka Katie Couric promienieje w spektakularnej czarnej sukience
Article suivant
„Jej najlepszy wygląd”: Emma Stone po raz kolejny zachwyca internautów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ta kobieta jest nierealna”: Jessica Alba fascynuje nowym selfie

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba udostępniła na Instagramie poruszający wpis, który natychmiast oczarował jej obserwatorów. Za pośrednictwem...

W sukience ombre Zara Larsson postawiła na tropikalną sylwetkę

Szwedzka piosenkarka Zara Larsson rozświetliła Croisette podczas prestiżowej gali amfAR, gdzie wystąpiła. Na tę charytatywną imprezę, jedną z...

Sydney Sweeney w olśniewającym makijażu przywraca do życia trend urodowy z lat 2000.

Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney, grająca Cassie w popularnym serialu „Euforia”, jest w centrum nowego trendu w...

„Jej najlepszy wygląd”: Emma Stone po raz kolejny zachwyca internautów

Amerykańska aktorka i producentka Emma Stone zachwyciła swoim wyglądem na pokazie mody w Nowym Jorku. Uwagę przykuły nie...

69-letnia dziennikarka Katie Couric promienieje w spektakularnej czarnej sukience

Amerykańska dziennikarka, producentka i reżyserka filmów dokumentalnych Katie Couric zabłysnęła w Nowym Jorku na wiosennej gali 2026 w...

Piosenkarz Chappell Roan pozuje naturalnie i wywołuje reakcje

Znana ze swojej spektakularnej urody i scenicznych występów, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chappell Roan zaskoczyła część swoich...