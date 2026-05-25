Sydney Sweeney w olśniewającym makijażu przywraca do życia trend urodowy z lat 2000.

Julia P.
Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney, grająca Cassie w popularnym serialu „Euforia”, jest w centrum nowego trendu w makijażu. W jednym z odcinków główny wizażysta serialu, Donni Davy, stworzył olśniewający makijaż, wykorzystując cyrkonie i brokat, który nawiązuje do kultowej estetyki lat 2000. Ten makijaż, udostępniony w mediach społecznościowych wraz z tutorialem, natychmiast zachwycił internautów.

Błyszczący makijaż marki „Euphoria”

Znany z „odważnych” wyborów serial „Euforia” uczynił makijaż prawdziwą wizytówką wizualną. W tym nowym makijażu, prezentowanym przez Cassie, wizażystka Donni Davy postawiła na kontrolowany połysk. Na powiekach Sydney Sweeney połyskujący cień do powiek z różowymi i liliowymi refleksami rozświetla oczy, podkreślone eyelinerem ozdobionym delikatnie osadzonymi cyrkoniami. Rzęsy, obficie pomalowane tuszem do rzęs, tworzą ramę dla celowo „lalkowego” spojrzenia, a różowy róż i błyszczące usta dopełniają tę słodką i promienną estetykę.

Powrót kryształków i brokatu z lat 2000.

Ten makijaż czerpie bezpośrednio z kodów piękna lat 2000., charakteryzujących się hojnym użyciem brokatu, cyrkonii i intensywnych kolorów. W szczególności eyeliner z kryształkami nawiązuje do kultowych stylizacji tamtej dekady, w której królował blask. Przywracając tę estetykę, seria potwierdza wielki powrót trendu „Y2K” w świecie urody, który był już bardzo obecny w modzie i mediach społecznościowych. To nostalgia zinterpretowana na nowo z nowoczesnym akcentem.

Dzięki temu lśniącemu makijażowi inspirowanemu latami 2000. Sydney Sweeney i ekipa serialu „Euphoria” potwierdzają silny wpływ serialu na trendy w makijażu. Ten świetlisty trend z pewnością zainspiruje wiele stylizacji w nadchodzących miesiącach.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
„Jej najlepszy wygląd": Emma Stone po raz kolejny zachwyca internautów
W sukience ombre Zara Larsson postawiła na tropikalną sylwetkę

