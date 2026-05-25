W sukience ombre Zara Larsson postawiła na tropikalną sylwetkę

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

Szwedzka piosenkarka Zara Larsson rozświetliła Croisette podczas prestiżowej gali amfAR, gdzie wystąpiła. Na tę charytatywną imprezę, jedną z najpopularniejszych imprez towarzyszących Festiwalowi Filmowemu w Cannes, wybrała żywą sukienkę ombré w odcieniach pomarańczu, żółci i zieleni. Zdecydowanie tropikalna i słoneczna stylizacja, która natychmiast przykuła uwagę internautów.

Sukienka ombre w odcieniach tropikalnych

Centralny element tej stylizacji, sukienka Zary Larsson, wyróżnia się spektakularnym gradientem kolorów. Od ciepłej pomarańczy po głęboką zieleń, przechodząc w świetlistą żółć, odcienie płynnie przechodzą w siebie, tworząc wyjątkowo udany efekt ombre. Ta słoneczna paleta natychmiast przywołuje tropikalne klimaty i stanowi ostry kontrast z klasycznymi czerniami lub pastelami, często wybieranymi na czerwonym dywanie. Misternie udrapowany materiał płynnie porusza się wraz z noszącą go osobą, nadając całemu zestawowi żywą i letnią elegancję.

Wycięcia i niski stan

Oprócz żywej palety barw, sukienka Zary Larsson wyróżnia się wyrafinowaną konstrukcją. Starannie rozmieszczone wycięcia dodają sylwetce dynamiki i nowoczesnego charakteru. Sukienka ma również obniżoną talię, co nadaje jej zdecydowanie nowoczesny wygląd. Ta gra krojów i proporcji, jednocześnie stonowana i oryginalna, sprawia, że ta kreacja jest jedną z najgorętszych gwiazd wieczoru.

Wystąpienie w prestiżowym miejscu

Występ ten był częścią gali amfAR, kluczowego wydarzenia w walce z AIDS, które co roku gromadzi liczne osobistości ze świata filmu, mody i muzyki. Występując na scenie, by wykonać swoje piosenki, Zara Larsson zrobiła podwójne wrażenie: swoim występem muzycznym, ale także tropikalną sylwetką, która przykuła uwagę wszystkich. Ta uderzająca prezencja potwierdza jej status ikony popu.

W tej sukience ombré w tropikalnych odcieniach Zara Larsson zaprezentowała się w jednym z najbardziej promiennych wystąpień wieczoru w Cannes. To pokaz stylu, w którym żywe kolory łączą się z dopracowanym krojem.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Sydney Sweeney w olśniewającym makijażu przywraca do życia trend urodowy z lat 2000.
Article suivant
„Ta kobieta jest nierealna”: Jessica Alba fascynuje nowym selfie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Ta kobieta jest nierealna”: Jessica Alba fascynuje nowym selfie

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba udostępniła na Instagramie poruszający wpis, który natychmiast oczarował jej obserwatorów. Za pośrednictwem...

Sydney Sweeney w olśniewającym makijażu przywraca do życia trend urodowy z lat 2000.

Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney, grająca Cassie w popularnym serialu „Euforia”, jest w centrum nowego trendu w...

„Jej najlepszy wygląd”: Emma Stone po raz kolejny zachwyca internautów

Amerykańska aktorka i producentka Emma Stone zachwyciła swoim wyglądem na pokazie mody w Nowym Jorku. Uwagę przykuły nie...

43-letnia Anne Hathaway odpowiada na plotki o operacjach plastycznych

Amerykańska aktorka Anne Hathaway postanowiła wyjaśnić tę sprawę. W wywiadzie dla magazynu ELLE odniosła się do licznych spekulacji...

69-letnia dziennikarka Katie Couric promienieje w spektakularnej czarnej sukience

Amerykańska dziennikarka, producentka i reżyserka filmów dokumentalnych Katie Couric zabłysnęła w Nowym Jorku na wiosennej gali 2026 w...

Piosenkarz Chappell Roan pozuje naturalnie i wywołuje reakcje

Znana ze swojej spektakularnej urody i scenicznych występów, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chappell Roan zaskoczyła część swoich...