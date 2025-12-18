Search here...

Mikropłaszcz, kolorowe rajstopy: Madonna odświeża kultowy look

Fabienne Ba.
@madonna/Instagram

Dwadzieścia lat po kultowym teledysku „Hung Up”, Madonna przywróciła do życia swoją ekstrawagancką estetykę aerobiku podczas otwarcia wystawy swojego syna Rocco w Londynie. Ubrana w fioletowe rajstopy, magenty rękawiczki i niebiesko-fioletowy mikro trencz, Królowa Popu połączyła nostalgię i awangardę z polotem.

Żywy hołd dla epoki „Wyznań”

16 grudnia w londyńskiej dzielnicy Soho Madonna postawiła na fioletowe rajstopy, nawiązujące do różowo-fioletowego body i cekinowego paska z teledysku z 2005 roku. Pasujące do nich rękawiczki i duże okulary dopełniały hołd dla tej „aerobicznej sylwetki”, która oznaczała jej triumfalny powrót do MTV, symbolu niepowstrzymanej popowej energii.

Mikrotrencz z sygnaturą Saint Laurent

Kulminacyjnym punktem stylizacji była krótka, czarna, skórzana kurtka motocyklowa, nawiązująca do kultowej kurtki z teledysku, zinterpretowanej na nowo przez Anthony'ego Vaccarello na potrzeby kolekcji Saint Laurent Wiosna/Lato. Torebka z nadrukiem w panterkę 5 to 7 dodała współczesnego, „kociego” akcentu, udowadniając, że Madonna jak nikt inny opanowała retrofuturyzm.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Madonnę (@madonna)

Wskazówka dotycząca rychłego powrotu

Występ ten zbiega się z ogłoszeniem wydania kontynuacji „Confessions on a Dance Floor”, dziesiątego albumu studyjnego Madonny, na którym znalazł się utwór „Hung Up”. Poza elementami garderoby, album nawiązuje do wizerunku z lat 80. i 2000., który uczynił ją legendą, przekształcając rodzinną wystawę w ponadczasowy element mody.

Krótko mówiąc, Madonna po raz kolejny udowadnia, że styl jest ponadczasowy i wykracza poza nostalgię. Odwołując się do estetyki „Hung Up” ze współczesną precyzją, udowadnia, że jej kultowe stylizacje to nie tylko archiwa, ale żywe, oddychające materiały, nieustannie poddawane reinterpretacji. Dla Madonny reinterpretacja to nieustanna dyscyplina – i mistrzowska sztuka.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W wieku 47 lat ta aktorka wydaje się być swobodniejsza niż kiedykolwiek.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 47 lat ta aktorka wydaje się być swobodniejsza niż kiedykolwiek.

Laetitia Casta, francuska ikona mody i odważna postać medialna, pojawia się na łamach magazynu ELLE w serii zdjęć,...

W wieku 58 lat Julia Roberts promienieje bez makijażu

Julia Roberts po raz kolejny udowadnia, że piękno nie jest definiowane przez sztuczność ani wiek. Zdobywczyni Oscara za...

„Mój głos się zmienił”: odważne wyznanie Seleny Gomez na temat jej problemów zdrowotnych

Selena Gomez od kilku lat otwarcie dzieli się wzlotami i upadkami swojego życia, zarówno tymi dotyczącymi zdrowia fizycznego...

„To niemożliwe!”: Ta piosenkarka popełnia zauważalną „faux pas modowy”

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów country Lauren Alaina po raz kolejny udowodniła, że potrafi śmiać się z samej...

Ta 62-letnia aktorka kpi z krytyki swoim stanowczym wyglądem.

Francuska aktorka Philippine Leroy-Beaulieu nie poddaje się i niedawno udowodniła to po raz kolejny, prezentując odważną stylizację, którą...

„Nie będę już całował kobiet”: intymna obietnica George’a Clooneya złożona żonie szokuje

George Clooney niedawno ujawnił, że kończy karierę w roli amanta. Amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, znany...

© 2025 The Body Optimist