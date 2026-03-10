Ponad czterdzieści lat później Madonna przywraca do życia jeden ze swoich najsłynniejszych looków

Niektóre zdjęcia pozostawiają trwały ślad w historii popkultury. Wśród nich jest suknia ślubna, którą Madonna miała na sobie w teledysku do utworu „Like a Virgin” z 1984 roku. Ponad czterdzieści lat później piosenkarka powraca do tego kultowego stylu w nowej kampanii modowej, wskrzeszając jedną z najsłynniejszych stylizacji w swojej karierze.

Hołd dla stroju, który stał się kultowy.

W niedawnej kampanii reklamowej domu mody Dolce & Gabbana, Madonna pojawia się w serii czarno-białych zdjęć i filmów. Na scenie, w otoczeniu muzyków, wykonuje włoską piosenkę „La Bambola” Patty Pravo, wydaną w 1968 roku.

Podczas tego występu piosenkarka miała na sobie strój silnie nawiązujący do estetyki jej teledysku „Like a Virgin”. Zawierał on kilka charakterystycznych elementów tego kultowego już stylu: koronkowy gorset, długie rękawiczki, pończochy z siateczki i welon. Strój przywodził na myśl odświeżoną wersję sukni ślubnej, wierną „prowokacyjnemu” duchowi, który definiował wizerunek Madonny w latach 80.

Wygląd teledysku „Like a Virgin” – kluczowy moment w kulturze popularnej

Wydany w 1984 roku teledysk do utworu „Like a Virgin” pomógł Madonnie ugruntować swoją pozycję jednej z czołowych postaci światowego popu. W tym teledysku, nakręconym w Wenecji, piosenkarka pojawia się w białej sukni ślubnej z nieoczekiwanymi dodatkami. Strój łączy w sobie kilka nawiązań: koronkowy gorset, długie rękawiczki, wyrazistą biżuterię i naszyjnik w kształcie krzyża. Styl ten wywołał wówczas znaczną reakcję. W tym samym roku Madonna powróciła do tej estetyki podczas swojego słynnego występu na gali MTV Video Music Awards, wydarzenia, które stało się legendą w historii telewizji muzycznej.

Nowoczesna reinterpretacja

W swojej niedawnej kampanii dla Dolce & Gabbana, Madonna nie odtwarza dokładnie oryginalnego stroju, lecz oferuje jego współczesną wersję. Koronkowy gorset zestawiono ze sznurowanymi miniszortami i dodatkami podobnymi do tych z oryginału, takimi jak rękawiczki i welon. Strój zachowuje ducha stylu z 1984 roku, jednocześnie przyjmując bardziej nowoczesną estetykę. Ten rodzaj nawiązania do własnej przeszłości wpisuje się w artystyczną strategię Madonny, która regularnie powraca do kluczowych momentów w jej karierze.

Styl, który odcisnął swoje piętno na modzie i muzyce

Stylizacja „Like a Virgin” do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych stylizacji Madonny. Symbolizuje ona okres, w którym wypracowała swój własny styl, łączący religijne akcesoria z elementami inspirowanymi modą punkową. Ta estetyka wpłynęła na modę lat 80. i pomogła ukształtować wizerunek artystki. Wiele gwiazd i stylistów nadal nawiązuje do niej, co świadczy o jej trwałym wpływie na kulturę popularną.

Ponad czterdzieści lat po premierze „Like a Virgin” Madonna nadal bawi się symbolami, które ukształtowały jej wizerunek. Powracając do jednej ze swoich najsłynniejszych stylizacji w kampanii modowej, piosenkarka podkreśla trwały wpływ tamtej epoki na swoją karierę. Łącząc nostalgię z nowoczesną reinterpretacją, ten ukłon w stronę jej stylu lat 80. pokazuje, jak ponadczasowe są niektóre obrazy popkultury.