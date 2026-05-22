„Wygląda dziwnie”: Strój Tildy Swinton dzieli internautów

Extrait du film « A bigger Splash »

Co roku na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes królują wystawne kreacje i wyjątkowa biżuteria. W tym roku brytyjska aktorka i producentka Tilda Swinton postanowiła zerwać z tradycją. Na pokazie filmu „La Bola Negra” podczas 79. Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23 maja 2026 r.) pojawiła się w nietypowym, niebiesko-białym stroju, dalekim od klasycznych, długich sukien.

Wygląd, który jest sprzeczny z duchem czasu

Na czerwonym dywanie w Cannes, gdzie długa czarna suknia z „dyskretnym” dekoltem pozostaje normą, Tilda Swinton postawiła na dwuczęściowy zestaw, składający się ze strukturalnej góry i szerokich spodni. Co ciekawe, jej sylwetki nie zdobiły diamenty ani spektakularna biżuteria, co stanowiło odejście od typowego stroju z Croisette. Ten wybór wyróżnia się w świecie, w którym „ostentacyjny” luksus jest często normą.

Niebiesko-biały zestaw inspirowany japońską poezją

Kreacja Tildy Swinton pochodzi z kolekcji haute couture na wiosnę 2026 roku, jednego z największych francuskich domów mody. Co ją wyróżnia? Inspiracja zaczerpnięta wprost z japońskiej poezji haiku. Dyrektor artystyczny domu mody zainspirował się wersetami przywołującymi ulotne piękno ptaka tuż przed wzbiciem się w powietrze. Ptak, symbol wolności i nieograniczonych granic, był inspiracją dla całego projektu. Gradient od błękitu do bieli, zdobiący górną część kreacji, poetycko ilustruje ten lot, w estetyce zarówno eterycznej, jak i konceptualnej.

Aksamitne wykończenie przypominające pióra

Cechą szczególną tej kreacji jest jedwabno-aksamitne wykończenie, które tworzy iluzję ptasiego upierzenia. To subtelne i wyrafinowane wykorzystanie materiału nadaje jej niemal namacalny wymiar i wzmacnia metaforę wolności, tak bliską projektantce. Tilda Swinton uzupełniła stylizację szarymi czółenkami i pierścionkiem z żółtego złota, a do tego dobrała stonowane dodatki, które pozwalają, by główna ozdoba odgrywała główną rolę.

Spojrzenie, które dzieli internautów

Ten występ nie spotkał się z powszechnym uznaniem. „Wygląda dziwnie” – komentowało wielu internautów. Inni natomiast chwalili Tildę Swinton za odwagę i artystyczną konsekwencję, za to, że pozostała wierna sobie. Po raz kolejny reakcje internautów przypominają, jak często kobiece ciała i wygląd są poddawane nieproszonej ocenie, podczas gdy są to przede wszystkim osobiste wybory, których nie należy oceniać ani publicznie dyskutować.

Odważając się na założenie tego konceptualnego stroju, Tilda Swinton stworzyła jeden z najgłośniejszych momentów modowych tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes. Udowodniła, że stylistyczna śmiałość pozostaje ważną formą ekspresji.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
