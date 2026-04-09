Modelka Bella Hadid podkreśla swoje oczy minimalistycznym makijażem

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Na pierwszym zdjęciu z karuzeli Instagrama modelka Bella Hadid pojawia się na selfie skąpanym w naturalnym świetle. Promienie słońca subtelnie podkreślają jej jasne oczy, podkreślone minimalistycznym makijażem, który podkreśla delikatnie podkreślone spojrzenie. Ten wybór estetyczny odzwierciedla aktualny trend: czysty makijaż, który podkreśla atuty „bez przesady”.

Bluzka w groszki, wyjątkowo modny element garderoby

Z wyprofilowanymi brwiami, promienną cerą i beżowymi ustami, Bella Hadid stawia na naturalne podejście, które podkreśla jej rysy bez widocznego sztuczności. Ten rodzaj makijażu, często kojarzony z ruchem „makijażu bez makijażu”, wciąż cieszy się popularnością ze względu na swoją zdolność do podkreślania urody bez jej transformacji.

Na tym selfie Bella Hadid ma na sobie top w groszki – klasyczny wzór, który w ostatnich sezonach odrodził się na nowo. Ponadczasowe groszki wpisują się w odświeżony trend retro, regularnie pojawiający się na wybiegach i w modzie ulicznej. W połączeniu z casualową kurtką jeansową, ten stylowy wybór tworzy równowagę między elegancją a prostotą. To połączenie współczesnych elementów podstawowych i inspiracji vintage pomaga wzmocnić wizerunek przystępnego, a jednocześnie wyrafinowanego looku.

Post szeroko chwalony przez internautów

Na pozostałych zdjęciach w karuzeli Bella Hadid udostępniła zdjęcia z końmi, ilustrując bardziej osobistą stronę swojego stylu wizualnego. Post szybko spotkał się z licznymi pozytywnymi reakcjami. Wielu internautów wyraziło podziw dla modelki, chwaląc zarówno jej naturalność, jak i elegancję. W komentarzach szczególnie podkreślano prostotę jej makijażu i ogólną harmonię zdjęć.

To entuzjastyczne przyjęcie potwierdza wpływ Belli Hadid na świat mody i urody, gdzie każdy jej występ budzi ogromne zainteresowanie. Minimalistycznym makijażem i stylizacją podkreśloną modnym topem w groszki Bella Hadid potwierdza swoją dbałość o detale i wpływ na świat mody. Dzięki naturalnej estetyce i spójnemu światu wizualnemu, wciąż inspiruje szerokie grono odbiorców, urzeczonych jej stylem, który jest jednocześnie prosty i wyrafinowany.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Nad brzegiem wody amerykańska modelka Kelsey Calemine wskrzesza trend szydełkowania
Hailey i Justin Bieber oczarowują internautów na zabawnym selfie

