Podejrzewa się, że modelka poddała się operacji plastycznej i stanowczo odpowiada

Amelia Gray, modelka i córka amerykańskiej aktorki Lisy Rinny, niedawno spotkała się z oskarżeniami o liczne operacje plastyczne, wysuniętymi przez chirurga plastycznego na Instagramie. Stanowczo odpowiedziała, broniąc swojej uczciwości w kwestii wyborów dotyczących ciała.

Plotki podsycane przez viralowy post

28 stycznia 2026 roku twórczyni treści Molly Bailey opublikowała karuzelę zdjęć Amelii Gray „przed i po ”, oskarżając ją o wypełnianie policzków i ust, usuwanie tłuszczu z policzków, korekcję nosa, wypełnianie żuchwy i wstrzykiwanie botoksu przed 25. rokiem życia. Bailey wyśmiała jej rolę w serialu „Piękna i Uroda”, satyrycznym serialu Ryana Murphy'ego o nierealistycznych standardach piękna, w którym Amelia Gray zaprzecza, jakoby miała jakiekolwiek wypełniacze. Amelia Gray skomentowała: „No cóż, siostro, piszesz fake newsy o kobietach, przestań! Kobiety muszą się wspierać”.

Szczera i stanowcza odpowiedź

Amelia Gray wyjaśniła, że używała SkinVive (kwasu hialuronowego do skóry policzków, bez trwałego efektu wypełniacza), a nie tradycyjnych wypełniaczy do ust: „Dosłownie powiedziałam, co włożyłam w usta…”. W obliczu oskarżeń o kłamstwo przyznała się do poddania się korekcji nosa i szczegółowo opisała swoją historię, którą opowiedziała magazynowi Variety : zmniejszenie piersi w wieku 16 lat, aby zapobiec posocznicy spowodowanej piercingiem, a następnie nieudane implanty wymagające pilnej rekonstrukcji. Amelia Gray wyjaśniła, że żałuje, iż pozwoliła starszemu byłemu partnerowi wpływać na jej wybory, ale odrzuciła te bezpodstawne spekulacje.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez (っ◔◡◔)っ ♥ Amelia ♥ (@ameliagray)

Paradoks standardów piękna

To starcie uwypukla podwójne standardy stosowane wobec modelek: krytykowane, jeśli poddają się operacjom plastycznym, i traktowane z podejrzliwością, jeśli tego nie robią. Amelia Gray, w swojej roli w filmie „Piękna”, bezpośrednio kwestionuje te toksyczne normy, jednocześnie opowiadając się za kobiecą solidarnością przeciwko pochopnym osądom. Jej interwencja przypomina wypowiedź amerykańskiej aktorki i reżyserki Brittany Snow, która niedawno zaprzeczyła, że poddała się podobnej operacji.

Amelia Gray przekształca zatem ataki w apel o autentyczność, nie pozwalając, by jej ciało stało się „spekulacyjnym polem bitwy”. Jej stanowcza odpowiedź – połączenie medycznej uczciwości i apelu o siostrzeństwo – zachęca nas do ponownego przemyślenia sposobu, w jaki oceniamy wygląd kobiet w dobie mediów społecznościowych.