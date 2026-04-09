Lisa Kudrow, aktorka z serialu „Przyjaciele”, zdradza, dlaczego czuła się „szósta”

Znana na całym świecie z roli Phoebe Buffay w serialu „Przyjaciele”, Lisa Kudrow niedawno opowiedziała o bardziej niuansowym podejściu do swojej roli w słynnej obsadzie. W wywiadzie dla „The Independent” amerykańska aktorka wyjaśniła, że mimo globalnego sukcesu serialu, emitowanego w latach 1994-2004, czasami czuła się postrzegana jako „szósta” członkini grupy.

Nieoczekiwana wolność artystyczna

Lisa Kudrow zdradza, że w początkowych latach serialu niewiele oczekiwano od jej kariery. „Nikt się mną tak naprawdę nie przejmował” – wyjaśnia, dodając, że niektórzy w jej środowisku zawodowym nazywali ją „szóstą przyjaciółką”. Jej zdaniem, takie postrzeganie odzwierciedlało brak wizji możliwości, jakie mogły się przed nią otworzyć w tamtym czasie.

Choć ta sytuacja mogła wydawać się niepokojąca, Lisa Kudrow uważa, że dała jej również pewną swobodę w wyborach zawodowych. Brak konkretnych oczekiwań pozwolił jej zgłębiać różne role filmowe i telewizyjne, a także pracę nad serialem „Przyjaciele”.

Wśród jej projektów z tego okresu znalazło się kilka filmów wydanych w latach 90., które pomogły jej zróżnicować karierę artystyczną. Wyjaśnia, że dopiero po pewnych sukcesach branża filmowa zaczęła rozważać więcej propozycji, szczególnie w gatunku komedii romantycznej.

Rola, która stała się kultowa

Pomimo tego początkowego wrażenia, postać Phoebe Buffay jest dziś uważana za jedną z najbardziej pamiętnych w serialu. Za tę rolę Lisa Kudrow zdobyła nawet nagrodę Emmy w 1998 roku dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu komediowym.

Dzięki swojemu wyjątkowemu poczuciu humoru i ekscentrycznej osobowości, Phoebe Buffay przyczyniła się do powstania serialu „Przyjaciele”, wraz z piątką innych głównych bohaterów, granych przez Jennifer Aniston, Courteney Cox, Davida Schwimmera, Matta LeBlanca i Matthew Perry'ego. Z biegiem lat serial stał się międzynarodowym punktem odniesienia kulturowego, emitowanym w wielu krajach i do dziś cieszącym się dużą popularnością na platformach streamingowych.

Kariera pełna różnorodnych wyborów

Po zakończeniu „Przyjaciół” Lisa Kudrow kontynuowała zróżnicowaną karierę, grając na przemian role ekranowe i pisząc scenariusze lub produkując projekty. Brała udział w tworzeniu takich seriali jak „The Comeback” i „Web Therapy”, eksplorując różne formaty narracyjne.

Wspominając swoje doświadczenia w serialu „Przyjaciele”, Lisa Kudrow rzuca światło na niekiedy pomijany aspekt sukcesu telewizyjnego. Za wizerunkiem powszechnie uznanego serialu, aktorka opowiada o podróży naznaczonej niepewnością, ale także swobodą twórczą, która ukształtowała jej karierę. Do dziś jej rola Phoebe Buffay pozostaje jednym z kultowych elementów serialu, potwierdzając trwały wpływ tej roli na kulturę popularną.