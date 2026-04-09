Anne Hathaway powraca do kultowej grzywki z filmu „Diabeł ubiera się u Prady”

Fabienne Ba.
Anne Hathaway dans « Le diable s'habille en Prada »

Podczas trasy promocyjnej filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” Anne Hathaway zwróciła na siebie uwagę fryzurą nawiązującą do jednej z najbardziej pamiętnych stylizacji z pierwszej części filmu. Amerykańska aktorka powróciła do kultowej grzywki kojarzonej z jej postacią Andy Sachs, która od 2006 roku stała się nieodłącznym elementem kobiecej garderoby.

Fryzura, która stała się kultowa w filmie

Anne Hathaway urzekła całe pokolenie rolą Andy Sachs w filmie „Diabeł ubiera się u Prady”. Wśród elementów wizualnych kojarzonych z tą postacią, prosta grzywka, spięta w ustrukturyzowany kucyk, stała się jedną z charakterystycznych fryzur w filmie. Podczas promocji kontynuacji aktorka zaprezentowała się z fryzurą nawiązującą do tej kultowej już fryzury.

Ten wybór stylistyczny nawiązuje do wizualnego uniwersum filmu, silnie inspirowanego modą. Fryzura Andy'ego Sachsa odzwierciedla ewolucję bohatera w filmie, symbolizując jego stopniowe zanurzenie w branży dóbr luksusowych i mediów.

Powrót ikony piękna z lat 2000.

Od premiery pierwszego filmu, charakterystyczna grzywka Andy'ego Sachsa jest regularnie uznawana za jedną z definiujących fryzur lat 2000. Obecne trendy pokazują odrodzenie zainteresowania stylami inspirowanymi tą epoką, zarówno w modzie, jak i urodzie. Wielu ekspertów obserwuje powrót do stylizacji w połączeniu z bardziej naturalnymi wykończeniami, co odzwierciedla odejście od sztywnych stylizacji.

Centralny element wizualny w uniwersum filmu

Film „Diabeł ubiera się u Prady” jest znany z wpływu na kulturę popularną i postrzeganie branży modowej. Stylistyczne przemiany głównej bohaterki stanowią element narracji, ilustrując jej osobiste i zawodowe przemiany. Powrót tego elementu w promocji drugiego filmu podkreśla wagę wizualnej ciągłości w strategii komunikacji franczyzy.

Fryzura Anne Hathaway pokazuje, jak pewne style mogą pozostać obecne w zbiorowej wyobraźni lata po ich pojawieniu się na ekranie. Odświeżając tę fryzurę, aktorka pomaga przywrócić blask ikonie piękna, kojarzonej z jednym z najczęściej cytowanych filmów o modzie w kinie. Ten wizualny akcent przyczynia się do wzrostu zainteresowania publiczności premierą nowego filmu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Lisa Kudrow, aktorka z serialu „Przyjaciele", zdradza, dlaczego czuła się „szósta"

