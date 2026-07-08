37-letnia modelka Candice Swanepoel doskonale uosabia trend „luksusu na co dzień”.

Anaëlle G.
@candiceswanepoel / Instagram

Południowoafrykańska modelka Candice Swanepoel podzieliła się na Instagramie letnią stylizacją, która idealnie wpisuje się w jeden z najgorętszych trendów ostatnich lat: „luksus w swobodnej odsłonie”. W od stóp do głów stroju w kolorze kości słoniowej, jednocześnie wygodnym i wyrafinowanym, oczarowała swoich obserwatorów.

Całkowicie kości słoniowej

W tym wpisie Candice Swanepoel wybrała monochromatyczny zestaw w delikatnym odcieniu kości słoniowej na trzecim zdjęciu. Miała na sobie prążkowaną mini spódniczkę i pasującą do niej luźną bluzkę. Na to nałożyła długi kaszmirowy kardigan w tym samym kremowym kolorze, dodając sylwetce przytulnego i otulającego charakteru. Subtelna elegancja i perfekcyjne wykonanie w odcieniu złamanej bieli.

Trend „luksusu casualowego”

Ta stylizacja doskonale ilustruje stale rosnący trend „luksusu casualowego” lub „athleisure”. O co chodzi? Podniesienie komfortu, zapożyczonego ze świata odzieży sportowej i domowej, do rangi prawdziwie modowych stylizacji. Miękkie tkaniny, swobodne kroje i neutralne barwy łączą się, tworząc efekt, który jest jednocześnie przytulny i wyrafinowany. Wybierając paletę barw kości słoniowej i luksusowe materiały, takie jak kaszmir, Candice Swanepoel stworzyła wyjątkowo szykowną wersję tego trendu, osiągając idealną równowagę między komfortem a wyrafinowaniem.

Fani podbili

Nic dziwnego, że ten post wywołał falę entuzjastycznych reakcji. W komentarzach internauci obsypywali Candice Swanepoel komplementami. „Po prostu nie do odparcia”, „Kiedy mówimy o pięknie, jesteś pierwszą osobą, która przychodzi na myśl” – to tylko niektóre z wielu pełnych zachwytu wiadomości. Wszystkie te reakcje potwierdzają niesłabnącą popularność Candice Swanepoel, która ma miliony obserwujących.

W tej stylizacji w kolorze kości słoniowej od stóp do głów Candice Swanepoel udowadnia, że elegancja i wygoda mogą idealnie iść w parze. Podnosząc trend „luksusu casualowego”, tworzy stylizację, która jest jednocześnie przytulna i wyrafinowana. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów, którzy zawsze są ciekawi jej stylu.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
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