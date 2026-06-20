W wieku 40 lat modelka Irina Shayk stawia na minimalistyczną sylwetkę

Rosyjska modelka Irina Shayk nadal wyróżnia się swoim stylem. Udostępniła na Instagramie serię minimalistycznych zdjęć w stylu editorial, z których jedno szczególnie się wyróżnia: skórzane spodnie. Ten post po raz kolejny potwierdza jej nienaganne wyczucie stylu.

Spodnie skórzane z detalami w stylu trompe-l'oeil

Sercem tej stylizacji są szerokie, luźne, czarne, skórzane spodnie o nisko opadających biodrach. Ich charakterystycznym elementem jest efekt trompe-l'œil w talii. Górna część naśladuje pas ciemnoszarych jeansów, uzupełniona szlufkami i srebrnymi, metalicznymi detalami, a następnie przechodzi w miękką, płynną, matową skórę. Ten detal, łączący światy denimu i skóry, sprawia, że ten element garderoby stanowi ozdobę stylizacji.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Irinę Shayk (@irinashayk)

Estetyka minimalistyczna i redakcyjna

Sfotografowana na balkonie mieszkania, oparta o białą ścianę, Irina Shayk postawiła na minimalistyczną oprawę, godną sesji zdjęciowej. Jej długie brązowe włosy, ułożone z przedziałkiem na środku, i brak sztuczności wzmacniają wrażenie kontrolowanej prostoty.

Wierna zasadzie „mniej znaczy więcej”, pozwala ubraniom mówić samym za siebie, tworząc atmosferę zarówno surową, jak i wyrafinowaną. Ta publikacja potwierdza status Iriny Shayk w świecie mody. Jako muza wielu marek i stała bywalczyni największych wybiegów, przez lata ugruntowała swoją pozycję ikony stylu. Jej stylizacja z każdym kolejnym występem inspiruje i urzeka.

W tych skórzanych spodniach z detalami w stylu trompe-l'œil i minimalistycznym wyglądem Irina Shayk prezentuje kolejny pokaz stylu. Koncentrując się na jednym wyrazistym elemencie i czystej estetyce, udowadnia, że w modzie prostota może być „najskuteczniejszą formą odwagi”.