„Ona się zestarzała”: 47-letnia modelka spotyka się z komentarzami na temat swojego wyglądu

Léa Michel
Extrait du film « La Croisade » (2021)

Pojawienie się Laetitii Casty na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) wywołało w ostatnich dniach falę reakcji w mediach społecznościowych. Francuska aktorka i modelka, uczestnicząca w pokazie filmu „Karma” w reżyserii Guillaume’a Caneta, padła ofiarą licznych komentarzy dotyczących jej wyglądu. W odpowiedzi kilka osób publicznych, a także wielu internautów, potępiło te uwagi jako seksistowskie, co zapoczątkowało autentyczną debatę na temat ciągłej presji wywieranej na kobiety w sferze publicznej.

Występ w Cannes jest celem

W ciągu zaledwie kilku godzin pod nagraniami z występu Laetitii Casty na czerwonym dywanie pojawiły się krytyczne komentarze. „Postarzała się”, „zmieniła się”, „przytyła” : te uwagi, równoznaczne z krytyką wyglądu, zostały szybko potępione. Laetitia Casta, wbrew sobie, znalazła się w centrum kontrowersji, która wykracza daleko poza jej indywidualny przypadek i podnosi szersze pytanie o to, jak kobiety po trzydziestce są przedstawiane w mediach.

Fala wsparcia w mediach społecznościowych

W obliczu tej lawiny komentarzy, szybko zyskała poparcie. Liczne osoby publiczne potępiły tę krytykę. Były partner Laetitii Casty, włoski aktor Stefano Accorsi, ubolewał nad „powracającymi uwagami pod adresem kobiet w sferze publicznej”. Z kolei wielu internautów również zwróciło uwagę na problematyczny charakter tych komentarzy, które utrzymują się pomimo dziesięcioleci powszechnej świadomości.

W tym kontekście kilka głosów powtórzyło fundamentalną zasadę: ciało i wygląd kobiety – tak jak każdego innego – nie powinny być przedmiotem osądu ani poniżających komentarzy. Niezależnie od wieku (20, 30, 40 lat) każdy ewoluuje wraz ze swoimi czasami i doświadczeniami, a piętnowanie ciała, w jakiejkolwiek formie, nie ma miejsca w dyskursie publicznym.

Ostatecznie ta kontrowersja uwypukla pilną potrzebę zbiorowego przemyślenia sposobu, w jaki postrzegamy kobiety i ich podstawowe prawo do starzenia się, bez narażania ich na nieuzasadnioną ocenę.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Aktor ubrany w spódnicę na czerwonym dywanie wywołuje falę krytyki
Article suivant
Ta 57-letnia duńska modelka przyciąga wzrok swoim koronkowym strojem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Heidi Klum w złotej koronce zrobiła furorę na czerwonym dywanie w Cannes

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum pojawiła się na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes (12-23...

W wieku 51 lat Eva Longoria błyszczy w cekinowej sukience.

Na prestiżowym przyjęciu zorganizowanym przy okazji Festiwalu Filmowego w Cannes, amerykańska aktorka, reżyserka i producentka Eva Longoria zaprezentowała...

Ta 57-letnia duńska modelka przyciąga wzrok swoim koronkowym strojem.

Podczas pokazu filmu „Amarga Navidad” w Pałacu Festiwalowym, duńska modelka i fotografka Helena Christensen pojawiła się na czerwonym...

Aktor ubrany w spódnicę na czerwonym dywanie wywołuje falę krytyki

14 maja, podczas Festiwalu Filmowego w Cannes, francuski aktor i reżyser Artus, którego prawdziwe nazwisko to Victor-Artus Solaro,...

W wieku 68 lat aktorka Andie MacDowell zaskakuje elegancką „metamorfozą” włosów.

Na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) Andie MacDowell wywołuje poruszenie. Amerykańska aktorka i modelka...

44-letnia modelka Adriana Lima błyszczy w zwiewnej czarnej sukience

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes 2026 (12-23 maja) Adriana Lima zachwyciła swoim wyglądem podczas wielkiej gali biżuterii na...