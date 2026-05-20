„Ona się zestarzała”: 47-letnia modelka spotyka się z komentarzami na temat swojego wyglądu

Pojawienie się Laetitii Casty na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) wywołało w ostatnich dniach falę reakcji w mediach społecznościowych. Francuska aktorka i modelka, uczestnicząca w pokazie filmu „Karma” w reżyserii Guillaume’a Caneta, padła ofiarą licznych komentarzy dotyczących jej wyglądu. W odpowiedzi kilka osób publicznych, a także wielu internautów, potępiło te uwagi jako seksistowskie, co zapoczątkowało autentyczną debatę na temat ciągłej presji wywieranej na kobiety w sferze publicznej.

Występ w Cannes jest celem

W ciągu zaledwie kilku godzin pod nagraniami z występu Laetitii Casty na czerwonym dywanie pojawiły się krytyczne komentarze. „Postarzała się”, „zmieniła się”, „przytyła” : te uwagi, równoznaczne z krytyką wyglądu, zostały szybko potępione. Laetitia Casta, wbrew sobie, znalazła się w centrum kontrowersji, która wykracza daleko poza jej indywidualny przypadek i podnosi szersze pytanie o to, jak kobiety po trzydziestce są przedstawiane w mediach.

Fala wsparcia w mediach społecznościowych

W obliczu tej lawiny komentarzy, szybko zyskała poparcie. Liczne osoby publiczne potępiły tę krytykę. Były partner Laetitii Casty, włoski aktor Stefano Accorsi, ubolewał nad „powracającymi uwagami pod adresem kobiet w sferze publicznej”. Z kolei wielu internautów również zwróciło uwagę na problematyczny charakter tych komentarzy, które utrzymują się pomimo dziesięcioleci powszechnej świadomości.

W tym kontekście kilka głosów powtórzyło fundamentalną zasadę: ciało i wygląd kobiety – tak jak każdego innego – nie powinny być przedmiotem osądu ani poniżających komentarzy. Niezależnie od wieku (20, 30, 40 lat) każdy ewoluuje wraz ze swoimi czasami i doświadczeniami, a piętnowanie ciała, w jakiejkolwiek formie, nie ma miejsca w dyskursie publicznym.

Ostatecznie ta kontrowersja uwypukla pilną potrzebę zbiorowego przemyślenia sposobu, w jaki postrzegamy kobiety i ich podstawowe prawo do starzenia się, bez narażania ich na nieuzasadnioną ocenę.