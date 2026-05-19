Bella Hadid pojawiła się w Cannes w zachwycającej złotej sukni.

18 maja 2026 roku amerykańska modelka Bella Hadid pojawiła się w głośnym gronie na wielkiej gali charytatywnej w Le Cannet, zorganizowanej przy okazji Festiwalu Filmowego w Cannes. Wybrała olśniewającą kreację w długiej, lśniącej złotej sukni, która przykuwała uwagę wszystkich. Ten występ był, o ile to konieczne, przypomnieniem jej wyjątkowej obecności na międzynarodowym czerwonym dywanie.

Lśniąca złota sukienka

Centralnym punktem tego looku była jej złota suknia, emanująca promienną i ciepłą elegancją. Tkanina, stworzona tak, by dawać efekt ciągłego połysku, wychwytywała każdy promyk światła, przemieniając każdy krok Belli Hadid w grę refleksów. Ta złota paleta barw, szczególnie odpowiednia na wieczorne okazje, nawiązywała do wielkiej tradycji sukni galowych i nadawała sylwetce Belli Hadid niemal mityczny wymiar. Płynny drapowanie sukni, pozbawione nadmiernej ornamentyki, podkreślało, że sama tkanina jest głównym źródłem blasku.

Promienny wygląd

Złota suknia została dopełniona starannie przemyślanym makijażem, który respektował równowagę kolorystyczną. Twarz Belli Hadid, rozświetlona świeżą i promienną cerą, wyrażała stonowaną elegancję. Jej naturalnie ułożone włosy swobodnie opadały na ramiona, poruszając się z gracją przy każdym ruchu. Daleka od prób konkurowania z sukienką licznymi dodatkami, Bella Hadid postawiła na wyrazistą prezencję opartą na świetle i fakturze, co stanowiło stylistyczną wizytówkę jej najbardziej udanych kreacji.

Wiele dyskutowana obecność w Cannes

Bella Hadid, u boku swojego 26-letniego brata Anwara i ich matki Yolandy, zachwyciła publiczność na gali. To pojawienie się wpisało się w i tak już napięty harmonogram modelki w Cannes. Poprzedniego dnia została zauważona na premierze filmu „Garance”, prezentowanego w konkursie festiwalu, u boku brata. Ta silna obecność na festiwalu świadczy o kluczowej roli, jaką moda wciąż odgrywa w ekosystemie Cannes, na styku kina, czerwonego dywanu i wschodzących międzynarodowych ikon stylu.

W tej złotej sukni Bella Hadid prezentuje jedną z najbardziej rozpoznawalnych kreacji 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Mistrzowskie połączenie stylu, gdzie światło, materiał i makijaż łączą się, tworząc prawdziwie niezapomniany look.