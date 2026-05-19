44-letnia modelka Adriana Lima błyszczy w zwiewnej czarnej sukience

Léa Michel
@adrianalima / Instagram

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes 2026 (12-23 maja) Adriana Lima zachwyciła swoim wyglądem podczas wielkiej gali biżuterii na bulwarze Croisette. Brazylijska modelka postawiła na zdecydowanie delikatną sylwetkę w długiej, asymetrycznej czarnej sukni. Efekt: stylizacja, która flirtuje z prostotą, a jednocześnie pozostaje niezaprzeczalnie spektakularna.

Czarna tiulowa sukienka o asymetrycznych liniach

Centralnym punktem kreacji Adriany Limy jest asymetryczny krój sukni, opadający na jedno ramię. Ta konstrukcja, która całkowicie eksponuje jedną stronę sylwetki, aby lepiej uwydatnić drugą, tworzy wyjątkową wizualną dynamikę, zrywając z klasycznym symetrycznym drapowaniem czerwonego dywanu. Tiul, wybrany jako główny materiał, nadaje całości niemal eteryczną lekkość. Daleko od ciężkiej, kryjącej czerni, tkanina nabiera tu zwiewnej wibracji, która „ożywia sylwetkę od wewnątrz”. To stylistyczne podejście pokazuje, jak czerń, potraktowana odpowiednim materiałem, może być czymś więcej niż statyczna.

Na wysokości biustu materiał jest starannie plisowany, a jego fałdy tworzą żywą fakturę i stonowaną objętość. Ta manipulacja materiałem kontrastuje z płynnością obszerniejszej spódnicy, która następnie opada kaskadowo aż do podłogi. Przy najmniejszym ruchu Adriany Limy materiał ożywa, unosząc się i opadając, jakby tchnął w niego własne życie.

Kolczyki z szafirami i diamentami jako główny element

Kolejnym uderzającym elementem tej stylizacji była biżuteria. Adriana Lima wybrała parę długich, wiszących kolczyków ozdobionych kaskadami szafirów i diamentów. Głęboki błękit szafirów dodał szlachetnego i nieoczekiwanego akcentu kolorystycznego, kontrastując z absolutną czernią sukni. Diamenty z kolei odbijały światło przy każdym ruchu, podkreślając jej sylwetkę starannie rozmieszczonymi, świetlistymi iskierkami. Ten wyjątkowy dobór biżuterii stworzył iście teatralny efekt wokół dekoltu i fryzury.

Wyrafinowana fryzura z grzywką na bok

Adriana Lima postawiła na elegancki, wysoki kok, idealnie ułożony i uzupełniony starannie zaczesaną grzywką na bok, która delikatnie okala jej twarz. Ta fryzura, jednocześnie w stylu retro i zdecydowanie nowoczesnym, podkreśla rysy twarzy i tworzy przestrzeń wokół dekoltu, pozwalając biżuterii błyszczeć.

Podpis ikony „top modelingu”

Poza elementami stylistycznymi, ten look przypomina o swobodzie, z jaką Adriana Lima od ponad dwóch dekad uświetnia wybiegi, czerwony dywan i gale. Niezmiennie emanuje delikatnością i mistrzowską gracją, w której jej doświadczenie top modelki wpływa na każdy wizualny detal. To elegancja, którą pielęgnujemy równie mocno, jak ją ucieleśniamy.

Pojawiając się w Cannes 18 maja 2026 roku, Adriana Lima po raz kolejny zademonstrowała swój talent do tworzenia wyrafinowanych i wyrafinowanych sylwetek. Jej asymetryczna czarna sukienka w połączeniu z wyjątkową biżuterią stanowiła jeden z najwspanialszych momentów modowych w kalendarzu festiwalu w Cannes.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Modelka Barbara Palvin w zwiewnej sukience eksponuje swój ciążowy brzuch.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Modelka Barbara Palvin w zwiewnej sukience eksponuje swój ciążowy brzuch.

Na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) Barbara Palvin zaliczyła jeden z najbardziej poruszających występów...

Sharon Stone rozświetliła czerwony dywan w Cannes w sukni zdobionej kryształkami

Podczas światowej premiery filmu „Fiordy” Sharon Stone zaliczyła jeden z najbardziej spektakularnych występów 79. Festiwalu Filmowego w Cannes...

Bella Hadid pojawiła się w Cannes w zachwycającej złotej sukni.

18 maja 2026 roku amerykańska modelka Bella Hadid pojawiła się w głośnym gronie na wielkiej gali charytatywnej w...

Przy basenie Elizabeth Hurley udziela porad, jak robić zdjęcia.

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley to niekwestionowana ikona letnich zdjęć. Niedawno podzieliła się na Instagramie swoją...

W wieku 60 lat ta piosenkarka przyciąga wzrok w metalicznej sukience

W Las Vegas kanadyjska piosenkarka country Shania Twain dała jeden z najgłośniejszych występów na 61. gali wręczenia nagród...

53-letnia aktorka Sofia Vergara wzbudza sensację w stroju vintage

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofia Vergara zamieniła swój weekend w Las Vegas w prawdziwy pokaz...