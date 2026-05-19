Modelka Barbara Palvin w zwiewnej sukience eksponuje swój ciążowy brzuch.

Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2026 roku (12-23 maja) Barbara Palvin zaliczyła jeden z najbardziej poruszających występów w roku. Idąc po czerwonym dywanie w ramach filmu „Historie równoległe”, węgierska modelka i aktorka wybrała długą, zwiewną niebieską sukienkę, która delikatnie podkreślała jej ciążowy brzuszek.

Powiewająca niebieska sukienka

Centralnym punktem tego występu w Cannes była długa, ciemnoniebieska suknia o zdecydowanie płynnym kroju. Ten czysty krój pozwolił sukience idealnie dopasować się do sylwetki Barbary Palvin, nie ograniczając jej, tworząc jednocześnie zwiewną i uroczystą prezencję, idealnie pasującą do formalnego charakteru czerwonego dywanu.

Najbardziej uderzającym elementem tego looku jest sposób, w jaki krój sukienki z poruszającą prostotą otula i odsłania zaokrąglony brzuch Barbary Palvin. Nie próbując go ukrywać ani dramatyzować, materiał otula ten obszar z rozbrajającą naturalnością, przekształcając ciążę w centralny element jej sylwetki. Ten stylistyczny wybór sprawia, że Barbara Palvin jest jednym z najbardziej sugestywnych i spokojnych wizerunków tegorocznego Festiwalu.

Delikatny zabieg upiększający

Aby dopełnić swój look, Barbara Palvin postawiła na celowo stonowany makijaż, idealnie pasujący do opływowych linii sukienki. Jej długie, delikatnie ułożone brązowe włosy swobodnie opadały na ramiona, oprawiając promienną twarz. Jej makijaż ograniczał się do świeżej cery, naturalnych ust i delikatnie podkreślonych oczu, jakby chciała, by jej uśmiech i radość chwili przemówiły same za siebie.

Wygląd pełen symboliki

Poza walorami stylistycznymi, ten wygląd ma szczególne znaczenie. Kilka miesięcy wcześniej Barbara Palvin publicznie opowiedziała w mediach społecznościowych o swojej walce z endometriozą, przewlekłą chorobą, która może komplikować plany ciążowe. Jej szczere i pomocne świadectwo pomogło przełamać milczenie otaczające tę wciąż zbyt często bagatelizowaną chorobę.

To ogłoszenie w Cannes nabiera zatem szczególnego znaczenia: radosnej nowiny przeplatającej się z subtelnym wspomnieniem trudniejszej podróży. Intymnej chwili, przeżywanej publicznie z wzorową powściągliwością. U boku męża Dylana Sprouse, ubranego w idealnie skrojony ciemny garnitur, Barbara Palvin zaprezentowała obraz zjednoczonej i bliskiej pary.

Występując 14 maja 2026 roku, Barbara Palvin zafundowała czerwonemu dywanowi w Cannes jeden z najbardziej subtelnych momentów. Jej zwiewna, lśniąca, niebieska sukienka nie tylko ubrała ją na tę okazję: towarzyszyła ogłoszeniu ważnego, osobistego wydarzenia i, z subtelną elegancją, stworzyła wizerunek, który pozostanie jednym z najbardziej poruszających tegorocznych pokazów.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Sharon Stone rozświetliła czerwony dywan w Cannes w sukni zdobionej kryształkami

