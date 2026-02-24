W wieku 61 lat Monica Bellucci olśniewa na czerwonym dywanie w kultowej czarnej sukience.

Włoska aktorka i modelka Monica Bellucci wciąż zachwyca publiczność. Podczas gali rozdania nagród BAFTA 2026 w Londynie olśniewała na czerwonym dywanie w czarnej sukience, która stała się jej znakiem rozpoznawczym.

Godny uwagi powrót na galę rozdania nagród BAFTA 2026

22 lutego 2026 roku ceremonia wręczenia nagród BAFTA zgromadziła w Londynie największe gwiazdy światowego kina. Jednym z najgłośniejszych występów wieczoru była Monica Bellucci. Włoska aktorka wzbudziła sensację, przechadzając się po czerwonym dywanie w czarnej sukni, nawiązującej do jednej z jej najbardziej pamiętnych kreacji z 2015 roku.

Wierna swojej estetyce, postawiła na smukły fason, podkreślając ramiona dekoltem bardot i dekoltem w kształcie serca. Ten look był mocnym powrotem na prestiżowe wydarzenie, w którym uczestniczyło również wielu brytyjskich i międzynarodowych gwiazd filmowych.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez HT KULÜP (@ht_kulup)

Mała czarna sukienka – ponadczasowy znak rozpoznawczy

Od początku swojej kariery Monica Bellucci pielęgnowała rozpoznawalny styl: czyste sylwetki, luksusowe tkaniny i upodobanie do czerni. Na galę BAFTA w 2026 roku wybrała sukienkę o kroju tuby od Saint Laurent. Dopasowany krój, lekko rozkloszowany u dołu, dodał całości subtelnego ruchu. Wybór czerni, koloru, który Bellucci szczególnie preferuje na oficjalne okazje, wzmacnia jej wizerunek stonowanej i wyrafinowanej elegancji.

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka zdecydowała się na podobną sylwetkę na ważnym wydarzeniu. W 2015 roku zrobiła piorunujące wrażenie w podobnej czarnej sukience, potwierdzając swoje przywiązanie do spójnej estetyki przez lata.

Akcesoria dobrane z precyzją

Aby dopełnić swoją stylizację, Monica Bellucci postawiła na wyjątkową biżuterię. W szczególności miała na sobie diamentowy naszyjnik vintage marki Cartier, który dodał jej lekkości. Stylizację dopełniała kopertówka o fasonie kopertówki, która nie przyćmiewała sukienki. Jak to często bywa, aktorka postawiła na starannie dobrane dodatki, które dopełniały jej stylizację. Jej włosy, niegdyś głęboko czarne, teraz miały brązowe refleksy, naturalnie oprawiając twarz. Ta stylizacja była spójna z jej stylem, który jest jednocześnie klasyczny i wyrazisty.

Elegancja, która przekracza dekady

Monica Bellucci, która zdobyła sławę w latach 90., zbudowała międzynarodową karierę, występując w filmach włoskich, francuskich i hollywoodzkich. Wywarła niezapomniane wrażenie w filmach takich jak „Malèna” i „Spectre”. Poza rolami aktorskimi, jej wizerunek pozostaje synonimem śródziemnomorskiej elegancji.

Dziś nadal zaznacza swoją obecność na czerwonym dywanie, nie rezygnując ze swojej stylistycznej tożsamości. W świecie, w którym trendy szybko ewoluują, jej wybór wierności ponadczasowym liniom wzmacnia jej aurę. Pod jej wpływem mała czarna staje się prawdziwym manifestem konsekwencji.

Podczas gali BAFTA w 2026 roku Monica Bellucci po raz kolejny udowodniła, że elegancja nie zna wieku. Reinterpretując swoją kultową czarną sukienkę, przypomniała nam, że niektóre sygnatury stylistyczne przetrwają dekady, nie tracąc przy tym na sile. Włoska aktorka potwierdza swoją pozycję nieodzownej postaci na międzynarodowym czerwonym dywanie, pozostając wierna sobie i ponadczasowej estetyce.