„Moje nogi, mój największy problem”: Miss Francji 2015 ujawnia, na co cierpi

Za koronami i uśmiechami kryją się również intymne realia. Camille Cerf, Miss Francji 2015, niedawno ujawniła na swoim Instagramie, że cierpi na lipedemę, wciąż mało znaną chorobę. To szczere wyznanie podważa utarte przekonania na temat ciała i jego przemian.

„Zdiagnozowano u mnie lipedemę”.

W swoim filmie Camille Cerf oznajmia: „Zdiagnozowano u mnie lipedemę”. Krótkie zdanie, ale pełne znaczenia. Odnosi się do swoich nóg, które, jak mówi, długo ukrywała: „Przez lata ukrywałam je przed tobą, pokazywałam ci je tylko zakryte”.

Pomimo ćwiczeń i drenażu limfatycznego objawy utrzymują się. Obrzęki, siniaki pojawiające się bez wyraźnego powodu, ból pod koniec dnia lub w upały, cellulit… wszystkie te objawy nie znikają pod wpływem dyscypliny ani silnej woli. Jej historia przypomina nam o kluczowej prawdzie: nie wszystkie zmiany w organizmie wynikają z „braku wysiłku”. Czasami jest to schorzenie takie jak lipedema.

Lipedema – choroba wciąż zbyt mało znana

Lipedema to postępująca choroba tkanki tłuszczowej. Charakteryzuje się nieprawidłowym i nieproporcjonalnym gromadzeniem się tłuszczu pod skórą, głównie w nogach, od bioder do kostek. Co ważne, stopy są zazwyczaj oszczędzane, co pomaga odróżnić lipedemę od innych schorzeń, takich jak obrzęk limfatyczny.

W przeciwieństwie do zwykłego przyrostu masy ciała, lipedema nie znika po zastosowaniu „ścisłej diety” ani intensywnych ćwiczeń. Nie jest to kwestia stylu życia, lecz stan chorobowy. To rozróżnienie jest kluczowe w społeczeństwie, w którym kobiece ciała są często oceniane, komentowane i osądzane.

Jakie są objawy?

Objawy różnią się w zależności od stadium, ale niektóre objawy powtarzają się często:

Symetryczny obrzęk nóg, czasami rąk

Uczucie ciężkości lub napięcia

Ból występujący spontanicznie lub po dotknięciu

Łatwe pojawianie się siniaków

Nierówna tekstura skóry, dołeczki w wyglądzie

Nadwrażliwość dotkniętych obszarów

Choroba przebiega w trzech głównych etapach: początkowo skóra pozostaje gładka, ale tkanka podskórna ulega pogrubieniu; następnie pojawiają się wyczuwalne nierówności i guzki; w końcu kończyna może znacznie się powiększyć. W niektórych przypadkach może rozwinąć się obrzęk limfatyczny, który nasila objawy.

Kogo to dotyczy?

Lipedema dotyka niemal wyłącznie kobiety. Często pojawia się w okresie dużych zmian hormonalnych: dojrzewania, ciąży i menopauzy. Ten czynnik hormonalny jest jedną z głównych przyczyn jej rozwoju. Specjaliści sugerują również możliwe podłoże genetyczne oraz czynniki naczyniowe lub limfatyczne.

Mimo to dokładne mechanizmy pozostają słabo poznane. Wiele kobiet czeka latami na diagnozę, ponieważ ich objawy są czasami błędnie przypisywane nadwadze.

Słowa, które wyzwalają

Ujawniając swoją lipodemię, Camille Cerf wyraża słowami uczucie, które podziela wiele kobiet. Jej historia pomaga zmienić percepcję: nie, niektóre kształty ciała nie są odzwierciedleniem „braku silnej woli”. Tak, ciało może być jednocześnie piękne i nosić znamiona choroby. Jej przesłanie jest głęboko cielesne: twojej wartości nie mierzy się ani jędrnością nóg, ani gładkością skóry. Diagnoza nie umniejsza twojej urodzie, twojej sile ani twojej wartości.

Ostatecznie Camille Cerf – Miss Francji 2015 – pomaga przełamać tabu otaczające lipedemę. To coś więcej niż tylko dzielenie się swoimi doświadczeniami, to akt podnoszenia świadomości. Lepsze zrozumienie tego schorzenia pomaga uniknąć pochopnych osądów i niesłusznego poczucia winy. Twoje ciało opowiada wyjątkową historię. Jeśli doświadcza choroby, nie jest ani winne, ani mniej godne podziwu. Informowanie, słuchanie i szanowanie tych realiów pozwala nam budować sprawiedliwszy, łagodniejszy i bardziej inkluzywny pogląd na kobiece ciała.