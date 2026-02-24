W wieku 37 lat Emma Stone zachwyca minimalistycznym wyglądem

Emma Stone niedawno zachwyciła czerwony dywan BAFTA 2026 minimalistyczną elegancją od Louis Vuitton. Nominowana za rolę w filmie „Bugonia”, aktorka postawiła na prosty look, który wzbudził sensację.

Kultowa czarna sukienka na rozdaniu nagród BAFTA

Emma Stone pojawiła się na ceremonii wręczenia 79. nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej, która odbyła się 22 lutego 2026 roku w Londynie, ubrana w czarną suknię Louis Vuitton, zaprojektowaną specjalnie na zamówienie. Suknia miała dekolt typu halter, który tworzył duże wycięcie w kształcie łzy, a jednocześnie płynną, kolumnową sylwetkę, która rozszerzała się w długi do ziemi tren. Odkryte plecy podkreślały tę subtelną zmysłowość, a jedwabista tkanina podkreślała „cichy luksus” bez zbędnych ozdób.

Minimalistyczne dodatki i piękny wygląd

Aktorka dopełniła stylizację sandałami Jimmy Choo Minny na szpilkach, minimalistycznymi kolczykami Louis Vuitton i diamentową bransoletką. Jej włosy były ułożone w luźny kok z kilkoma pasemkami okalającymi twarz, a makijaż ograniczał się do czarnego eyelinera i pudroworóżowego cienia do powiek autorstwa Niny Park i Mary Roszak. Ten wybór kontrastował z bardziej ekstrawaganckimi kreacjami na czerwonym dywanie, dowodząc, że „mniej znaczy więcej”.

Emma Stone, dwukrotna laureatka Oscara („La La Land”, „Biedne rzeczy”), potwierdza swój status ikony mody. Jej szósta nominacja do nagrody BAFTA (dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Bugonia” Jorgosa Lanthimosa) idzie w parze ze stylem, który już teraz inspiruje wiosenne trendy: architektonicznymi cięciami i głęboką czernią. Ta kreacja ucieleśnia ewolucję czerwonego dywanu w kierunku dojrzałej i pewnej siebie elegancji.