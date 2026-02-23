Search here...

Kim jest Gracie Abrams, piosenkarka, która właśnie oficjalnie potwierdziła swój związek z Paulem Mescalem?

Fabienne Ba.
@gracieabrams/Instagram

Trzymając się za ręce na czerwonym dywanie BAFTA 2026, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Gracie Abrams oraz irlandzki aktor Paul Mescal przyciągnęli wzrok. Choć to wystąpienie oficjalnie potwierdziło ich związek, jednocześnie podkreśliło potencjał piosenkarza, którego kariera wciąż rośnie.

Pierwsze, bardzo chwalone wystąpienie na gali BAFTA 2026

22 lutego 2026 roku, podczas ceremonii wręczenia nagród BAFTA, Gracie Abrams po raz pierwszy pojawiła się publicznie u boku Paula Mescala, co natychmiast wywołało reakcję. Choć plotki krążyły od kilku miesięcy, londyński czerwony dywan ostatecznie je potwierdził. Uśmiechy i wyczuwalne poczucie koleżeństwa: duet potwierdził to, co wielu już podejrzewało. Poza wydarzeniem towarzyskim, to wystąpienie podkreśla przede wszystkim rosnącą pozycję Gracie Abrams na arenie międzynarodowej.

Artysta ujawniony poprzez intymne pisanie

Urodzona w 1999 roku w Los Angeles, Gracie Abrams (córka reżysera J.J. Abramsa) zyskała uznanie, publikując własne kompozycje w mediach społecznościowych. Już na początku jej twórczość wyróżniała się introspektywnym i wrażliwym stylem pisania, skupionym na emocjach, relacjach i wrażliwości.

W 2020 roku wydała swoją pierwszą EP-kę „Minor”, która spotkała się z uznaniem krytyków. Jej delikatny głos i minimalistyczne aranżacje przypadły do gustu publiczności poszukującej autentyczności. W ten sposób stała się częścią nowej fali popowych wokalistek o minimalistycznej estetyce.

W 2023 roku potwierdziła swój sukces debiutanckim albumem studyjnym „Good Riddance”, wyprodukowanym częściowo przez amerykańskiego muzyka i współzałożyciela zespołu rockowego „The National”, Aarona Dessnera. Projekt został doceniony za spójność brzmienia i dojrzałość tekstów.

Międzynarodowe uznanie

Kariera Gracie Abrams nabrała rozpędu, gdy dołączyła do trasy koncertowej Taylor Swift „Eras Tour” jako support. To wydarzenie pozwoliło jej dotrzeć do znacznie szerszej publiczności, daleko poza jej początkową rzeszę fanów. Na scenie emanuje powściągliwością, skupiając się na muzyce i emocjach. Jej występy są regularnie chwalone za szczerość i kontakt z publicznością.

Córka reżysera J.J. Abramsa, często wyjaśniała, że chciała budować własną karierę, nie polegając na sławie rodziny. Jej ciężka praca i konsekwencja zdają się teraz potwierdzać, że miała rację.

Pokolenie połączonych artystów

Gracie Abrams należy do pokolenia artystów, którzy dorastali w dobie mediów społecznościowych. Dzieli się fragmentami swojego codziennego życia, fragmentami powstających utworów i chwilami spędzonymi w studiu. Ta bliska relacja wzmacnia jej więź z publicznością, która utożsamia się z jej tekstami i bezpośrednim tonem. Daleka od spektakularnych popisów, preferuje prostą i osobistą komunikację. Jej oficjalna współpraca z Paulem Mescalem jest kontynuacją tego podejścia: wyważone dzielenie się, ale wystarczająco jasne, by uniknąć wszelkich niejasności.

Trajektoria w ciągłej ewolucji

W wieku 26 lat Gracie Abrams ugruntowała swoją pozycję jako jedna ze wschodzących gwiazd amerykańskiego alternatywnego popu. Międzynarodowe trasy koncertowe, premiery muzyczne i współpraca artystyczna sprawiają, że jej kariera wydaje się być skazana na długowieczność. Choć jej występ na gali BAFTA w 2026 roku oficjalnie potwierdził jej związek z Paulem Mescalem, Gracie Abrams nie jest „partnerką Paula”. Jest przede wszystkim wschodzącą gwiazdą, autorką tekstów i piosenek, której inspirują intymne teksty i wrażliwość, które znajdują uznanie międzynarodowej publiczności.

Podsumowując, Gracie Abrams potwierdza, że jest kimś znacznie więcej niż tylko nazwiskiem kojarzonym z czerwonym dywanem: jest pełnoprawną artystką, której głos wciąż wyznacza własną ścieżkę.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Podczas gali rozdania nagród BAFTA w 2026 roku kreacja tej aktorki zafascynowała internautów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Podczas gali rozdania nagród BAFTA w 2026 roku kreacja tej aktorki zafascynowała internautów

Na czerwonym dywanie BAFTA 2026 jedna postać szczególnie przykuła uwagę. Brytyjska aktorka Jenna Coleman oczarowała internautów efektowną kreacją...

Ta irlandzka modelka w gotyckiej sukience zachwyca wzrok

W czerwonej sukience z gotyckimi akcentami irlandzka osobowość reality TV, prezenterka i modelka Maura Higgins dosłownie zaczarowała czerwony...

Dyskretne przekłuwanie twarzy łyżwiarza intryguje widzów.

Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 Alysa Liu oczarowała publiczność czymś więcej niż tylko gracją na lodzie. Zdobywając złoty...

Na plaży Jessica Alba błyszczy w dwuczęściowym stroju.

Słońce, miłość i odrobina sztuki: oto idealny koktajl, który Jessica Alba zaoferowała swoim fanom z okazji Walentynek. Amerykańska...

Jako influencerka promująca „pozytywne podejście do ciała” mówi o swoim „kontrowersyjnym” związku z ruchem

Gabriella Lascano, od dawna wiodąca postać ruchu body positivity, zaskoczyła swoją społeczność, dystansując się od niego. W filmie,...

Te dwie gwiazdy lat 90., mające ponad 50 lat, pozują w koronkach i wywołują sensację

Uosabiały całą epokę i kształtowały zbiorową wyobraźnię lat 90. Amerykańska aktorka i modelka Denise Richards (55) oraz amerykańska...

© 2025 The Body Optimist