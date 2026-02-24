Córka Paula McCartneya opowiada o krytyce, z jaką spotkała się jej matka

Brytyjska projektantka Stella McCartney ze wzruszeniem opowiada o ostrej krytyce, jakiej doświadczyła jej matka Linda McCartney (amerykańska fotografka, piosenkarka i klawiszowiec) w brytyjskim zespole rockowym „Wings”, założonym przez jej ojca, Paula McCartneya. W dokumencie Prime Video ujawniła, jak bardzo te ataki złamały serce jej matki.

Ta drwina zraniła Lindę

W filmie „Paul McCartney: Man on the Run” Stella opisuje prześladowania, jakich doświadczyła jej matka, izolowana i wyśmiewana z powodu swojego głosu podczas występów na żywo. Linda, utalentowana fotografka bez formalnego wykształcenia muzycznego, grała na klawiszach i śpiewała harmonie, ale krytycy często nazywali ją intruzem, wskazując na brak profesjonalnej techniki. „To łamie mi serce” – wyznaje Stella, która wyczuwała ból matki, pomimo jej pozornej siły.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez @lindalouiseeastmanmccartney

Odporność, która zainspirowała Paula

Pomimo złośliwych uwag – „Ona nie umie śpiewać, nie umie grać” – Linda wytrwała, wnosząc, według Stelli, „odwagę”, która dodała Paulowi sił po rozpadzie brytyjskiego zespołu rockowego The Beatles. Para, pozostająca w związku małżeńskim od 1969 roku aż do śmierci Lindy w 1998 roku, założyła Wings z kaprysu, a Paul do dziś pielęgnuje „wyjątkowe brzmienie” swojego głosu. Stella podkreśla, jak ta wytrwałość dodała otuchy „Paulowi, który przeżywał okres zwątpienia w siebie”.

Wzruszające świadectwo rodziny

Film dokumentalny, wyreżyserowany przez amerykańskiego filmowca Morgana Neville'a, łączy archiwalne materiały z wywiadami z Paulem, Stellą, Mary, Jamesem i Heather, a także z członkami obsady „Skrzydeł”, Seanem Lennonem, Mickiem Jaggerem i Chrissie Hynde. Sama Linda bagatelizowała ataki w 1973 roku: „Osobiście mnie to nie rusza”. Stella ujawnia jednak głębszą wrażliwość tej kobiety, która godziła się na wszystko, by podążać za mężem na scenie.

Stella McCartney przekształciła tę bolesną historię w pełen emocji hołd złożony matczynej sile, udowadniając, że za krytyką kryła się jej matka, Linda McCartney, która zapisała się w historii rocka swoją autentyczną odwagą.