Natalie Portman pokazuje się z zaokrąglonym brzuchem na wcześniej niepublikowanym zdjęciu

Izraelsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Natalie Portman podzieliła się z obserwatorami na Instagramie fragmentem swoich niedawnych urodzin. Wśród uchwyconych wspomnień, jedno zdjęcie szczególnie przykuło uwagę wszystkich: zdjęcie jej ciążowego brzuszka, na którym oczekuje narodzin trzeciego dziecka.

Tydzień obchodów urodzin naznaczonych wdzięcznością

Natalie Portman obchodziła swoje 45. urodziny 9 czerwca 2026 roku. Kilka dni później opublikowała na Instagramie album ze zdjęciami z tego wyjątkowego tygodnia. Przeglądając zdjęcia, jej obserwatorzy odkrywali posiłki, dzieła sztuki, krajobrazy i kilka chwil spędzonych we Włoszech – kraju, który najwyraźniej urzekł gwiazdę Czarnego Łabędzia. W podpisie Natalie Portman wyraziła wdzięczność, nazywając go „najlepszym tygodniem urodzin w życiu” i dziękując swoim bliskim oraz Włochom za świętowanie.

Dyskretne zdjęcie pokazuje jej zaokrąglony brzuch

Spośród wielu opublikowanych zdjęć, jedno szczególnie przykuło uwagę internautów. Przedstawia ono Natalie Portman w bluzie New York Knicks, co sugeruje, że ciąża jest już w zaawansowanym stadium. To zdjęcie pojawiło się kilka miesięcy po ogłoszeniu jej trzeciej ciąży. Aktorka ogłosiła tę nowinę w kwietniu 2016 roku i od tego czasu dzieliła się kilkoma rzadkimi ujęciami z tego nowego rozdziału w swoim życiu. Z dala od czerwonych dywanów i głośnych występów, to zdjęcie oferuje bardziej intymną chwilę, osadzoną w osobistych wspomnieniach.

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Radosne wieści ogłoszone wiosną

To właśnie na łamach Harper's Bazaar Natalie Portman oficjalnie ogłosiła swoją ciążę. Podzieliła się radością z rozpoczęcia tej nowej przygody ze swoim partnerem, Tanguyem Destable'em. „Tanguy i ja jesteśmy zachwyceni. Jestem po prostu bardzo wdzięczna. Wiem, że to prawdziwy przywilej i cud” – powiedziała magazynowi. Natalie Portman, będąca już matką dwójki dzieci, mówiła również o tym, jak cenna jest ta ciąża, którą uważa za „prawdopodobnie ostatnią”.

Post, który poruszył jej fanów

Ta seria zdjęć szybko wywołała liczne reakcje. Wielu fanów przesłało Natalie Portman życzenia urodzinowe, a inni byli zachwyceni, widząc jej promienny wygląd w ciąży. Przyzwyczajona do ochrony swojego życia prywatnego, podarowała swoim obserwatorom słodki, pełen wdzięczności i szczęścia widok.

Dzieląc się wspomnieniami ze swoich 45. urodzin, Natalie Portman ujawniła również czuły fragment swojej ciąży. Na tym niepublikowanym wcześniej zdjęciu ciążowego brzuszka aktorka celebruje czas, który sama określa jako „przywilej”, otoczony bliskimi i przepełniony radością z rychłego powitania na świecie trzeciego dziecka.