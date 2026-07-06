Emily Ratajkowski wzbudziła sensację w czerwonej siateczkowej sukience

Fabienne Ba.
@emrata / Instagram

Amerykańska modelka, aktorka i pisarka Emily Ratajkowski po raz kolejny przykuła uwagę na Instagramie. Udostępniła kilka zdjęć i filmów, na których pojawia się w czerwonej sukience z siateczki.

Emily Ratajkowski postawiła na spektakularną czerwoną sukienkę

Emily Ratajkowski niedawno udostępniła na Instagramie zdjęcie przedstawiające długą, jaskrawoczerwoną sukienkę z siateczki z długimi rękawami i odkrytymi plecami. Sylwetka idealnie odzwierciedla jej charakterystyczny styl. Aby dopełnić całość, rozpuściła brązowe włosy i postawiła na świetlisty makijaż, podkreślony szminką w kolorze nude pink.

Mały strach uchwycony na wideo

Jeden z opublikowanych filmów ukazuje nieoczekiwany moment. Emily Ratajkowski, pozując na tle słonecznego krajobrazu, omal nie straciła równowagi. Na szczęście szybko odzyskała równowagę, chwytając się poręczy. Ten drobny incydent nie przeszkodził internautom w skupieniu się na jej wyglądzie, który przyciągnął sporą uwagę.

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Użytkownicy Internetu są oczarowani

Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych komentarzy. Wielu fanów chwaliło urodę Emily Ratajkowski i elegancję jej stylizacji. W ciągu kilku godzin od publikacji, karuzela zebrała już prawie 300 000 polubień. Emily Ratajkowski, bardzo aktywna w mediach społecznościowych, regularnie dzieli się swoimi stylizacjami i codziennymi chwilami, ku uciesze swoich obserwatorów.

Emily Ratajkowski swoim szykownym i eleganckim wyglądem po raz kolejny wzbudziła sensację na Instagramie. Jej czerwona, siateczkowa sukienka oczarowała fanów, którzy szybko wyrazili swój zachwyt w komentarzach.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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