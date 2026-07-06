Rosie Huntington-Whiteley z pewnością wyróżnia się w swoich letnich strojach.

Brytyjska modelka i aktorka Rosie Huntington-Whiteley udostępniła film prezentujący kilka jej letnich stylizacji, wywołując tym samym liczne entuzjastyczne reakcje.

Seria stylizacji autorstwa ViX Pauli Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley opublikowała na Instagramie film stworzony we współpracy z marką ViX Paula Hermanny. W filmie prezentuje się w kilku dwuczęściowych zestawach tej marki. Każdy z nich podkreśla jej naturalną elegancję i wyczucie stylu – cechy, które uczyniły ją jedną z najpopularniejszych postaci w świecie mody. W tym nowym filmie Rosie Huntington-Whiteley świętuje nadejście cieplejszej pogody serią letnich stylizacji.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rosie HW (@rosiehw)

Post, który podpala media społecznościowe

Film szybko przykuł uwagę internautów. Pozytywne komentarze pod jej postem świadczą o entuzjazmie, jaki wzbudza wśród fanów. Wielu z nich zareagowało w komentarzach, obsypując ją komplementami. Kompilacja była również szeroko udostępniana w mediach społecznościowych, co dodatkowo potwierdza wpływ brytyjskiej piosenkarki na jej społeczność.

Rosie Huntington-Whiteley po raz kolejny przykuła uwagę tym zestawieniem letnich stylizacji opublikowanym na Instagramie. Łącząc elegancję z muśnięciem słońca, potwierdza swój status ikony mody i z każdym kolejnym występem zachwyca swoich obserwatorów.