Rosie Huntington-Whiteley z pewnością wyróżnia się w swoich letnich strojach.

Fabienne Ba.
@rosiehw / Instagram

Brytyjska modelka i aktorka Rosie Huntington-Whiteley udostępniła film prezentujący kilka jej letnich stylizacji, wywołując tym samym liczne entuzjastyczne reakcje.

Seria stylizacji autorstwa ViX Pauli Hermanny

Rosie Huntington-Whiteley opublikowała na Instagramie film stworzony we współpracy z marką ViX Paula Hermanny. W filmie prezentuje się w kilku dwuczęściowych zestawach tej marki. Każdy z nich podkreśla jej naturalną elegancję i wyczucie stylu – cechy, które uczyniły ją jedną z najpopularniejszych postaci w świecie mody. W tym nowym filmie Rosie Huntington-Whiteley świętuje nadejście cieplejszej pogody serią letnich stylizacji.

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Post udostępniony przez Rosie HW (@rosiehw)

Post, który podpala media społecznościowe

Film szybko przykuł uwagę internautów. Pozytywne komentarze pod jej postem świadczą o entuzjazmie, jaki wzbudza wśród fanów. Wielu z nich zareagowało w komentarzach, obsypując ją komplementami. Kompilacja była również szeroko udostępniana w mediach społecznościowych, co dodatkowo potwierdza wpływ brytyjskiej piosenkarki na jej społeczność.

Rosie Huntington-Whiteley po raz kolejny przykuła uwagę tym zestawieniem letnich stylizacji opublikowanym na Instagramie. Łącząc elegancję z muśnięciem słońca, potwierdza swój status ikony mody i z każdym kolejnym występem zachwyca swoich obserwatorów.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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